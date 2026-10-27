Rosja ramię w ramię z USA? Putin: Badamy możliwość współpracy w Arktyce

Maria Literacka

Maria Literacka

Rosja bada możliwość współpracy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych w regionie Arktyki - oznajmił Władimir Putin podczas spotkania przywódców państw należących do Forum Państw Eksportujących Gaz. - Kraje na całym świecie są zainteresowane wspólną pracą - mówił w Moskwie.

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Władimir Putin i Donald Trump na tle infrastruktury przemysłu gazowego
Rosja analizuje możliwość współpracy z USA w Arktyce (zdj. ilustracyjne)MAXIM SHEMETOV / Reuters / Forum, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Władimir Putin ogłosił podczas szczytu Forum Państw Eksportujących Gaz, że Rosja analizuje możliwość współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w regionie Arktyki.
  • Prezydent Rosji nie przedstawił szczegółów dotyczących potencjalnej kooperacji, podkreślając jedynie, że trwają analizy w formacie rosyjsko-amerykańskim.
  • Putin zaznaczył, że Rosja systematycznie wzmacnia suwerenność technologiczną w branży gazowej i stosuje własne rozwiązania w surowych warunkach Arktyki.
  • Rosyjski przywódca zadeklarował otwartość na wymianę rozwiązań technologicznych z innymi krajami w ramach współpracy na forum gazowym.
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Prezydent Rosji nie podał szczegółów dotyczących planów omawianych ze Stanami Zjednoczonymi.

W swoich wypowiedziach odnosił się do rozwoju technologii w zakresie wydobycia gazu oraz współpracy podejmowanej w regionie Arktyki "z wieloma krajami". Jak ogłosił, możliwość takiej kooperacji jest obecnie analizowana w formacie rosyjsko-amerykańskim.

- Jeszcze całkiem niedawno na naszych złożach pracowali razem z nami partnerzy europejscy, pracowali też partnerzy chińscy. Obecnie analizujemy możliwość współpracy z partnerami amerykańskimi - oznajmił.

Władimir Putin: Analizujemy możliwość współpracy z Amerykanami w regionie Arktyki

We wtorek Putin przewodniczył sesji plenarnej podczas ósmego szczytu Forum Państw Eksportujących Gaz, który zorganizowano w Moskwie.

- Najważniejszą kwestią dla rozwoju branży gazowej jest to, w oparciu o jakie technologie należy tworzyć projekty wydobycia gazu, infrastruktury transportowej oraz kształcenia specjalistów - mówił.

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Rosyjski prezydent podkreślił rolę współpracy technologicznej między eksporterami gazu. Jego zdaniem "szczególnie potrzebne" jest również "nawiązywanie ścisłych relacji partnerskich, z korzyścią dla każdego z krajów".

Szczyt Forum Państw Eksportujących Gaz. Rosja podkreśla znaczenie Arktyki

Jak zapewnił Putin, "Rosja systematycznie umacnia swoją suwerenność technologiczną, w tym w branży gazowej". - Opanowujemy wydobycie z tak zwanych głębokich warstw. Zrobiliśmy duży krok w kierunku stworzenia własnych technologii LNG (skroplonego gazu ziemnego - red.) - podkreślił.

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Ogłosił przy tym, że wspomniane rozwiązania "są już stosowane w surowych warunkach Arktyki". Jak dodał, Rosja jest "otwarta na wymianę rozwiązań technologicznych w sektorze gazowym".

Polityk zaproponował "omówienie podejścia" w tym zakresie, a także "nawiązanie współpracy w ramach naszego forum".

- Właśnie w Arktyce, o której wspomniałem, aktywnie współpracujemy z wieloma krajami. Państwa na całym świecie są zainteresowane wspólną pracą - zapewnił.

Źródła: Reuters, Interfax, TASS

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