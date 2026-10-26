W skrócie Dwóm kuzynom z Wybrzeża Kości Słoniowej wręczono rosyjskie paszporty po tym, jak służyli w oddziałach szturmowych armii Rosji.

Ukraiński wywiad ustalił, że Rosja zwerbowała do swojego wojska niemal 46 tysięcy cudzoziemców ze 151 państw świata.

Niezależna komisja ONZ potwierdziła dowody na handel ludźmi i przymusowe wcielanie cudzoziemców do rosyjskich sił zbrojnych.

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Rosyjskie paszporty wręczono mężczyznom 23 października podczas uroczystości w Czeboksarach. Dokumenty przekazał zastępca szefa regionalnego urzędu do spraw migracji. Według rosyjskich władz obaj kuzyni zostali odznaczeni Orderami Męstwa.

Rosyjskie obywatelstwo po służbie w oddziałach szturmowych

Z komunikatu MSW wynika, że latem 2025 r., po ukończeniu kursów przygotowujących do podjęcia studiów w Czuwaszji, mężczyźni zawarli kontrakty z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Resort przedstawia ich zaciąg jako dobrowolny.

Kuzyni mieli służyć w oddziałach szturmowych, ratować rannych żołnierzy i sami odnieść obrażenia. MSW stwierdziło, że "zasłużyli na prawo nazywania się Rosjanami", wielokrotnie ryzykując życie i pomagając towarzyszom broni.

Według resortu po upływie kontraktów urzędnicy pomogli im przygotować dokumenty potrzebne do uzyskania obywatelstwa. Zastosowano uproszczoną procedurę, przewidującą rozpatrzenie wniosku w ciągu miesiąca. MSW podało, że obejmuje ona cudzoziemców, którzy po 24 lutego 2022 r. podpisali przynajmniej roczny kontrakt z resortem obrony, oraz członków ich rodzin.

Rosja zwiększa werbunek w Afryce. Bloomberg podaje liczby

Rosja rozszerza poszukiwania żołnierzy w państwach afrykańskich. Bloomberg poinformował 26 października, powołując się na prezentację uzyskaną od osób zaznajomionych z ukraińskim wywiadem, że kampania ma służyć uzupełnianiu strat i braków kadrowych rosyjskiej armii.

Według cytowanych danych od stycznia do końca września 2026 r. Rosja zwerbowała 699 obywateli Burundi i 530 obywateli Zimbabwe. W całym poprzednim roku było to odpowiednio 30 i 65 osób. Wzrost rekrutacji odnotowano również w Demokratycznej Republice Konga, Sierra Leone, Sudanie i Kamerunie.

Ukraińska strona miała zidentyfikować łącznie 45 959 cudzoziemców ze 151 państw, którzy podpisali kontrakty z rosyjskim wojskiem. Wśród nich było 5451 osób z krajów afrykańskich. Dane dotyczą zidentyfikowanych kontraktowców, nie liczby żołnierzy aktualnie przebywających na froncie.

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Według ustaleń przytoczonych przez agencję rekruterzy coraz częściej kierują działania do państw ze słabym sądownictwem, ograniczoną wolnością mediów i niskimi standardami demokratycznymi. Kandydatów przyciągają obietnice pieniędzy, zatrudnienia oraz rosyjskiego obywatelstwa. W części ofert pomija się informację o możliwości skierowania na wojnę.

Werbunek objął także Madagaskar, który po wojskowym przewrocie w 2025 r. zacieśnił współpracę z Moskwą. Rosyjscy instruktorzy szkolili miejscowych żołnierzy, a Rosja dostarczała sprzęt wojskowy. Przywódca kraju, pułkownik Michaël Randrianirina, spotkał się z Władimirem Putinem w lutym 2026 r.

"Le Monde" opisał historię 36-letniego Malgasza przedstawionego pod pseudonimem Toky. Według jego siostry zginął 12 sierpnia, pierwszego dnia na froncie. Rekruterzy mieli obiecywać mu pieniądze, obywatelstwo po sześciu miesiącach i zadania przy ochronie granicy. Rodzina przekazała, że po przyjeździe otrzymał 600 tys. rubli.

Komisja ONZ alarmuje. Oszustwa i przymus przy wcielaniu cudzoziemców

Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza do spraw Ukrainy poinformowała 26 października, że zgromadziła przekonujące dowody handlu ludźmi z 29 państw, prowadzonego w celu wcielania ich do rosyjskich sił zbrojnych.

Według komisji pośrednicy przedstawiali się jako legalne firmy, niekiedy deklarując poparcie władz. Organizowali wizy i podróż. Po przyjeździe mężczyzn zmuszano do podpisywania rosyjskojęzycznych kontraktów z ministerstwem obrony, a następnie kierowano do niebezpiecznych zadań na froncie. Komisja wskazała na wysoki stopień koordynacji między pośrednikami a rosyjskimi władzami.

Podobne mechanizmy opisała we wrześniu Amnesty International. Organizacja zebrała relacje o fikcyjnych ofertach pracy w transporcie, ochronie, budownictwie i IT. Części osób obiecywano obowiązki kucharzy lub kierowców z dala od walk. Po podpisaniu dokumentów odbierano im paszporty i telefony oraz ograniczano możliwość opuszczenia jednostek.

Amnesty przytoczyła m.in. przypadek obywatela RPA, który odpowiedział na ofertę pracy kierowcy w Polsce. Pośrednik polecił mu polecieć do Moskwy po ciężarówkę. Według żony mężczyzny na miejscu odebrano mu rzeczy i oznajmiono, że zostaje żołnierzem. Wielu rozmówców organizacji trafiło do walki po około dwóch tygodniach szkolenia.

Państwa afrykańskie próbują zatrzymać rekrutację

Sprawą zajmują się również afrykańskie władze. Kenijski parlament informował we wrześniu o ponad tysiącu obywateli, którzy mogli zostać zwerbowani do zagranicznej służby wojskowej. Komisjom przedstawiono informacje o obietnicach rosyjskiego obywatelstwa, wynagrodzenia około 350 tys. szylingów miesięcznie i premii do 1,2 mln szylingów.

W sierpniu Botswana poinformowała o udaremnieniu wyjazdu ośmiu obywateli zatrzymanych na lotniskach w Botswanie, RPA i Etiopii. Minister spraw zagranicznych Phenyo Butale mówił wówczas o 22 osobach wciągniętych w oszukańcze schematy rekrutacyjne.

Według relacji z publikacji Bloomberga Kenia i Ghana bezpośrednio domagały się od Moskwy zaprzestania werbowania ich obywateli. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie odpowiedział agencji na prośbę o komentarz.

Źródło: "Le Monde", Bloomberg



