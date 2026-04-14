W skrócie Duma Państwowa zatwierdziła w pierwszym czytaniu ustawę o pozaterytorialnym wykorzystaniu rosyjskich sił zbrojnych.

Projekt ustawy przewiduje, że Władimir Putin będzie miał swobodę w decydowaniu o wysłaniu wojsk za granicę w celu ochrony obywateli Rosji.

Nowa ustawa może służyć sformalizowaniu konwojowania statków z tzw. floty cieni, łamiących sankcje na transport wybranych towarów.

Projekt ustawy dotyczącej możliwości wykorzystania rosyjskiego wojska za granicą został przyjęty we wtorek w pierwszym czytaniu. Dokument proponuje zmiany w artykułach prawnych Ustawy o obywatelstwie i Ustawy o obronie.

Ustawa o interwencji Rosji za granicą. Co zakłada?

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że został opracowany w celu ochrony praw obywateli Federacji Rosyjskiej w przypadku ich aresztowania, zatrzymania, ścigania karnego lub "innego rodzaju prześladowania w wykonaniu orzeczeń państw obcych", których nie uwzględniono z władzami Rosji.

Innymi słowy, Moskwa nie zamierza dopuścić do postępowań karnych przeciwko Rosjanom za granicą, jeśli nie wyraziła na nie zgody lub nie brała udziału w tworzeniu zasad sądu.

Zgodnie z projektem ustawy Władimir Putin będzie mógł wydać rozkaz przemieszczenia wojsk za granicę także wtedy, gdy działania wobec obywateli Rosji podejmie organ międzynarodowy, którego funkcjonowanie nie opiera się ani na traktatach z Federacją Rosyjską, ani na rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Do tej pory Putin mógł podjąć taką decyzję w przypadku, gdyby uznano, że inne państwa czy organizacje podejmują ruchy "sprzeczne z interesami Moskwy" lub "naruszają podstawy publicznego porządku" w Rosji - wynika z zapisów ustawy "O bezpieczeństwie".

Nowe prawo zapewni Putinowi swobodę w decydowaniu o interwencjach wojska

Decyzję o pozaterytorialnym użyciu sił zbrojnych Rosji podejmie prezydent - wskazuje agencja Interfax. Obecnie prawo wymaga, aby zgodę wydała Rada Federacji.

Portal Meduza zauważa, że cel nowej ustawy nie jest do końca jasny, ponieważ rosyjski przywódca ma już prawo interweniować za granicą w celu ochrony obywateli w przypadku próby pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej przez sądy innych krajów.

Prawnicy, z którymi konsultowali się reporterzy Kommersantu, ocenili, że nowa norma być może ma na celu prawne sformalizowanie konwojowania statków z tzw. floty cieni, które łamią sankcje na transport wybranych towarów.

Źródła: Interfax, Meduza

Wipler w ''Graffiti'' o wynikach wyborów na Węgrzech: Orban miał walczyć z układami, a zbudował swój własny Polsat News Polsat News