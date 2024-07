Dokumenty opisujące ofensywę na Lublin i Brześć pojawiły się na portalu History.rf. Do sieci trafiły 23 dokumenty, które zawierają wielostronicowe dzienniki bojowe, plany, mapy oraz rozkazy wydawane przez dowódców jednostek.

Jak powiedział historyk Ramazan Urusow, w dokumentacji odnaleźć można między innymi pełne plany dowództwa sowieckiego, które opisują dotarcie wojsk do Wisły przy jednoczesnym okrążeniu od północy i południa obszarów ufortyfikowanych w Brześciu.

- W dniach 18 lipca - 2 sierpnia 1944 roku dokończono rozpoczęte wcześniej wyzwolenie sowieckiej Białorusi . Dzięki udanej operacji dowództwo radzieckie stworzyło sprzyjające warunki do wyzwolenia Polski - stwierdził.

Rosja odtajnia historyczne dokumenty. W tle kampania we wschodniej Polsce

"W walkach rozszerzono niewielki przyczółek (po zachodniej stronie Wisły - red.) i rozpoczęto zdecydowaną ofensywę na zachód. Przyczółek zwiększył się do 50 km wzdłuż frontu i 12-15 km głębokości. Wyzwolono aż do 300 km2 terytorium Polski i ponad 120 osad " - czytamy.

"Wróg, stawiając zawzięty opór, wielokrotnie przeprowadzał gwałtowne kontrataki, by powstrzymać natarcie naszych wojsk. Dwukrotnie rozpoczynał kontrofensywę, za każdym razem wprowadzając do bitwy duże siły piechoty i czołgów oraz przeprowadzając masowe ataki powietrzne. To wszystko nie przyniosło sukcesu" - dodano w opisie dokumentacji.