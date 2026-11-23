W skrócie Rosyjskie MSZ wezwało estońskiego dyplomatę w związku z decyzją Tallina o zamknięciu przejść granicznych, co Moskwa określiła jako cios dla estońskiej gospodarki.

Kreml oskarżył Estonię o udostępnianie przestrzeni powietrznej Ukrainie do ataków dronami na rosyjskie cele, co według Moskwy grozi wybuchem otwartej wojny.

Estoński resort spraw zagranicznych oficjalnie zaprzeczył rosyjskim twierdzeniom o rzekomym udostępnianiu przestrzeni powietrznej ukraińskim dronom.

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Rosyjskie MSZ wezwało estońskiego chargé d'affaires Marka Uhtegiego w związku z decyzją władz Estonii o zamknięciu przejść granicznych z Rosją. "Zamknięcie granicy państwowej będzie kolejnym ciosem dla estońskiej gospodarki i będzie miało negatywny wpływ zarówno na sam Tallin, jak i na jego sojuszników z UE i NATO" - napisano w komunikacie resortu po spotkaniu.

Decyzja estońskich władz ma związek z udaremnieniem przez tamtejsze służby próby podpalenia fabryki dronów. "Estoński dyplomata został poinformowany, że tak pochopne oskarżenia, niemające żadnego oparcia w dowodach, po raz kolejny ujawniają wściekłą, rusofobiczną naturę estońskiego reżimu" - stwierdziło rosyjskie MSZ.

"Ten najnowszy antyrosyjski chwyt Estonii dołącza do licznych wrogich działań podejmowanych przez to państwo na przestrzeni ostatnich lat" - dodano.

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Moskwa zarzuciła też Estonii, że próbuje utrudnić żeglugę rosyjskich statków na Morzu Bałtyckim. Kreml twierdzi również, że Tallin udostępnia Ukraińcom swoją przestrzeń powietrzną w celu przeprowadzania ataków na Rosję.

"Estonia nadal aktywnie wspiera reżim w Kijowie, po cichu udostępniając przestrzeń powietrzną ukraińskim dronom, które mogą przeprowadzać ataki na północno-zachodnią Rosję. Strona rosyjska wielokrotnie obiektywnie i przekonująco dokumentowała te działania" - napisano w komunikacie rosyjskiego MSZ.

"Estoński dyplomata został ponownie poinformowany, że takie prowokacyjne i niezwykle niebezpieczne działania grożą wybuchem otwartej wojny z Rosją" - dodano.

Jednocześnie Kreml zaznaczył, że Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu "ochronę interesów narodowych i praw obywateli rosyjskich".

Estoński resort spraw zagranicznych niemal od razu wydał oświadczenie w sprawie. Ministerstwo zaprzeczyło twierdzeniom rosyjskiej propagandy, według których udostępnia swoją przestrzeń powietrzną Ukrainie.



