Do wezwania ambasadora doszło w związku ze sprawą rosyjskiego dziennikarza Siergieja Feoktistowa, który jest korespondentem jednej z rosyjskich grup medialnych w Berlinie. Mężczyzna stwierdził niedawno, że niemieckie władze wezwały go do wyjazdu z kraju. Jednocześnie policja miała odebrać paszporty jego żonie i córce, by uniemożliwić im wyjazd razem z nim.