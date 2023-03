Rosja oskarża Kijów o dywersję. Natychmiastowa reakcja

To klasyczna rosyjska prowokacja, absolutnie celowa - napisał w czwartek na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jego słowa są komentarzem do rozpowszechnianych przez rosyjskie media doniesień o rzekomym ataku ukraińskiej grupy dywersyjnej w obwodzie briańskim. "To jest atak ze strony terrorystów. Obecnie podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie ich" - powiedział w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Zdjęcie Przy granicy ukraińsko-rosyjskiej w obwodzie briańskim miało dojść do incydentu / Twitter/liveuamap/Leo Correa/Associated Press / East News