Rosyjskie służby rozpoczęły we wtorek także rewizje w mieszkaniach pracowników Memoriału w Moskwie. Funkcjonariusze weszli do mieszkania przewodniczącego organizacji Jana Raczyńskiego. Na Telegramie pojawiło się nagranie, na którym szef Stowarzyszenia jest prowadzony do radiowozu.

Moskwa: Rewizje w mieszkaniach członków Stowarzyszenia Memoriał

Przeszukania przeprowadzono m.in. w miejscach zamieszkania wiceprzewodniczącego organizacji, historyka Nikity Pietrowa, a także w domach Iriny Ostrowskiej, Galiny Jordanskiej i Aliony Kozłowej, a także Mariny Poliwanowej, matki jednej z pracowniczek organizacji. Według informacji podanych przez Stowarzyszenie Memoriał, rewizje odbywają się w ramach postępowania dotyczącego "rehabilitacji nazizmu".

Śledczy przeszukali także budynek Stowarzyszenia Memoriał przy Małym Karetnym w Moskwie. Sprawa karna została wszczęta na wniosek prokremlowskiej organizacji "Weterani Rosji". Na sporządzonej przez Memoriał liście ofiar represji stalinowskich "Weterani" mieli znaleźć ok. 20 osób skazanych za współpracę z hitlerowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej.

Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał zlikwidowane przez władze

Rosyjscy członkowie Komisji Polskiej stowarzyszenia Memoriał są pierwszymi obywatelami byłego Związku Radzieckiego, którzy oficjalnie wyrazili ubolewanie z powodu zbrodni dokonanych na Polakach przez ZSRR. Organizacja w 2022 roku uhonorowana została Pokojową Nagrodą Nobla.



W kwietniu 2022 roku rosyjski Sąd Najwyższy zdecydował o delegalizacji Stowarzyszenia Memoriał. Obrońcy praw człowieka zostali oskarżeni o łamanie przepisów dotyczących zagranicznych agentów. Jeszcze tego samego dnia likwidację stowarzyszenia potępił prezydent Polski Andrzej Duda, oświadczając, że "Polska jest wdzięczna organizacji Memoriał, która przez lata przyczyniła się do odkrywania prawdy o sowieckich zbrodniach na wielu narodach, w tym na Polakach".

Organizacja kontynuuje działalność bez osobowości prawnej. Jej członkowie tworzą projekt na rzecz praw człowieka "Wsparcie dla Więźniów Politycznych. Memoriał".