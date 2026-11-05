Rosyjski prezydent Władimir Putin osobiście odznaczył Orderem Puszkina niemieckiego przedsiębiorcę i publicystę Alexandra von Bismarcka - donosi agencja DPA, powołując się na rosyjską państwową agencję informacyjną Tass.

Ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się w środę na Kremlu w Moskwie z okazji Święta Jedności Narodowej Rosji. Order Puszkina jest wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia kulturalne lub zasługi w szerzeniu rosyjskiej kultury za granicą.

Dziękując za odznaczenie, von Bismarck przywołał cytat przypisywany niemieckiemu kanclerzowi Rzeszy Otto von Bismarckowi, swojemu dalekiemu krewnemu: "Jeśli Niemcy i Rosja są przyjaciółmi, dobrze będzie też Europie". Powiedział, że on sam także o to zabiega. Nagranie z przemówienia opublikowała na Telegramie agencja RIA Nowosti.

Powiązania z AfD i BSW

Alexander von Bismarck jest założycielem niemiecko-rosyjskiego projektu "Bismarck-Dialog", który działa na rzecz wymiany między obydwoma krajami. DPA przypomina o politycznych powiązaniach przedsiębiorcy, który w przeszłości wielokrotnie pokazywał się w towarzystwie polityków częściowo skrajnie prawicowej AfD oraz populistyczno-lewicowej partii BSW. Obie partie opowiadają się za normalizacją stosunków z Rosją i przeciwko kontynuacji wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy.

Na przykład w czerwcu towarzyszył on dwóm europosłom z BSW podczas rozmów w Moskwie. W 2024 roku pojawił się na zdjęciu z przyjęcia w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie z okazji rosyjskiego święta narodowego, stojąc między innymi obok wiceprzewodniczącego frakcji AfD Stefana Keutera, jak informowała wówczas gazeta "Die Welt".

Frakcja AfD w Bundestagu zaprosiła von Bismarcka tego lata do dyskusji na kongresie pod hasłem "Wolność słowa - media - prawa człowieka".

W październiku był gościem na otwarciu studia telewizyjnego magazynu "Compact" w Magdeburgu, który Urząd Ochrony Konstytucji klasyfikuje jako skrajnie prawicowy. Podczas tego wydarzenia, na które zaproszono polityków AfD i BSW z nowo wybranego parlamentu regionalnego Saksonii-Anhaltu, powiedział - zgodnie z transkrypcją opublikowaną przez "Compact": "(...) z moim nazwiskiem wiąże się to, że ma się powiązania z Rosją. Często bywam w Rosji, rozmawiam tam ze wszystkimi - z artystami, zwykłymi ludźmi, urzędnikami - i jeśli mogę pomóc dzięki oficjalnym kontaktom w Rosji, od razu się angażuję".

Anna Widzyk, Redakcja Polska Deutsche Welle

Artykuł ukazał się na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.



