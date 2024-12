Rosja odradza podróży do USA

"Wzywamy do powstrzymania się od podróży do Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich sojuszniczych państw satelickich - przede wszystkim Kanady, a z nielicznymi wyjątkami także krajów Unii Europejskiej" - powiedziała.

Napięte stosunki między Rosją a USA

- Cóż, oficjalnie nie jesteśmy w stanie wojny. Ale to, co dzieje się na Ukrainie, to to, co niektórzy nazywają wojną hybrydową. Ja również bym to nazwał wojną hybrydową - powiedział.