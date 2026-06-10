W skrócie UE umożliwiła patrolującym statkom zatrzymywanie i przejmowanie rosyjskich statków, należących do floty cieni na Morzu Śródziemnym.

Rosja określiła działania UE jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i zapowiedziała podjęcie kroków w odpowiedzi na rozszerzenie uprawnień unijnych jednostek.

UE ogłosiła 21 pakiet sankcji na Rosję, obejmujący m.in. restrykcje wobec "floty cieni", wybranych statków, banków i rosyjskiego sektora kryptowalut.

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W poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji poinformowała, że statki państw Unii Europejskiej, patrolujące Morze Śródziemne w ramach operacji IRINI, będą mogły zatrzymywać i przejmować statki należące do rosyjskiej tzw. floty cieni.

Rosja odpowiada na ruch UE. Chodzi o "flotę cieni"

Decyzja ta została szybko potępiona przez stronę rosyjską. Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ Rosji, zadeklarowała, że Moskwa podejmie wszelkie możliwe kroki, prawne i inne, aby chronić swoje statki.

W ocenie rosyjskiej propagandzistki rozszerzenie uprawnień unijnych jednostki stanowi "zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego" i jest formą "zastraszania cywilnych statków". Zacharowa stwierdziła także, że w prawie międzynarodowym nie ma czegoś takiego jak "flota cieni" i że termin ten jest "wymysłem politycznym" UE.

Rzeczniczka odniosła się także do nowego pakietu sankcji, które Wspólnota Europejska nałożyła na Moskwę, zapowiadając, że Kreml "odpowie represjami" na unijne działania.

UE nakłada sankcje na Rosję

We wtorek szefowa KE Urszula von der Leyen ogłosiła 21 pakiet sankcji na Rosję. Wśród środków zastosowanych przez UE znalazły się m.in. wątek uniemożliwienia byłym rosyjskim żołnierzom wjazdu na terytorium UE.

Kluczowym celem regulacji jest jednak ograniczenie zysków, jakie Moskwa czerpie z handlu ropą naftową w realiach trudności na światowych rynkach. Jednym z kluczowych wątków jest zawieszenie automatycznej korekty pułapu cen ropy do stycznia 2027 roku.

Sankcjami ma zostać objętych także dodatkowe 30 statków floty cieni. W rezultacie tych zmian ich łączna liczba zwiększyłaby się do 662. Po raz pierwszy, celem sankcji mają być również statki wspierające rosyjskie jednostki.

Ograniczenia uderzą również w sektor kryptowalut oraz kolejne 31 rosyjskich banków. Nowe mechanizmy dotkną również szereg towarów eksportowych, w tym ryby.

Źródło: Reuters





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