Rosja odpiera zarzuty Polski. "Clickbait polityczny"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

- Jest to swego rodzaju clickbait polityczny, który został podjęty w Polsce i Europie - stwierdził stały przedstawiciel Rosji przy ONZ podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak dodał, trzeba zbadać tę sytuację, a "Rosja jest gotowa się w to zaangażować". Przemówienie Wasilija Niebienzia było pełne manipulacji powielanych przez rosyjską propagandę.

Przedstawiciel Kremla powiela rosyjską narrację. Zaprzecza stanowisku Polski ws. dronów
Przedstawiciel Kremla powiela rosyjską narrację. Zaprzecza stanowisku Polski ws. dronówEDUARDO MUNOZ / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, nazywając doniesienia clickbaitem politycznym.
  • Oskarżał Polskę i NATO o eskalację napięć i manipulacje, sugerując, że rosyjskie drony nie mogły dotrzeć do Polski i zapraszał do wspólnego śledztwa.
  • Rosyjski ambasador powielał propagandę Kremla, sugerował udział Ukrainy w incydencie oraz krytykował polskie decyzje dotyczące granicy i wojskowych ćwiczeń.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek w Nowym Jorku odbywa się nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma ono związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Podczas narady głos zabrał m.in. przedstawiciel Moskwy, który powielając kremlowską propagandę, odparł zarzuty wysuwane przez nasz kraj i NATO.

Wasilij Niebienzia przemawiał na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Powielał rosyjską propagandę

- Jest to swego rodzaju clickbait polityczny, który został podjęty w Polsce i Europie - stwierdził stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzia, odnosząc się do twierdzeń Warszawy i członków NATO, że to rosyjskie drony wdarły się w polską przestrzeń powietrzną.

Rosyjski przedstawiciel wspomniał o budynku mieszkalnym, na który spadły szczątki drona, wyrządzając przy tym zniszczenia. - Eksperci potwierdzą, że musiałyby to być dziesiątki kilogramów, jeśli głowica byłaby uzbrojona. Było to lokalne zniszczenie - mówił.

Zobacz również:

Rozpoczęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ
Świat

Rada Bezpieczeństwa ONZ. Pilna narada ws. rosyjskich dronów nad Polską

Marta Stępień
Marta Stępień

    W ocenie Niebienzia "to fizycznie niemożliwe, by rosyjskie drony dotarły do terytorium Polski".

    - Maksymalny zasięg dronów użytych w tym ataku nie przekroczył 700 kilometrów, co fizycznie uniemożliwia im dotarcie na terytorium Polski. Pomimo oczywistej bezpodstawności zarzutów wobec nas, chcemy, aby zapewnić kompleksowe i obiektywne wyjaśnienie tego, co się wydarzyło - mówił stały przedstawiciel Rosji przy ONZ.

    - Rosyjskie MSZ jest również gotowe do zaangażowania się w te prace. Jeśli strona polska rzeczywiście jest zainteresowana zmniejszeniem napięć, a nie ich podsycaniem, apelujemy do polskich kolegów o skorzystanie z tych propozycji, zamiast angażować się w dyplomację megafonową (...) wielokrotnie już oświadczaliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani eskalacją napięć z Warszawą - powiedział ambasador.

    Rosyjskie drony nad Polską. Przedstawiciel Rosji mówił też o ćwiczeniach Zapad

    Niebienzia sugerował, że drony mogła wystrzelić Ukraina, wspominał incydent z Przewodowa z 2022 roku i cytował przy tym wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy w jednym z wywiadów, w którym miał on stwierdzić, że władze w Kijowie próbowały wywrzeć presję na Warszawę, aby ta wniosła oskarżenia przeciwko Rosji.

    Zapewniał też, że ćwiczenia wojskowe Zapad-2025 nie stanowią dla nikogo zagrożenia i skrytykował decyzję Polski o zamknięciu granicy z Białorusią. Stwierdził przy tym, że na obecnej sytuacji korzystają tylko Ukraina i "europejska partia wojny".

    Przekonywał, że Ukraina nie jest zainteresowana dialogiem z Rosją, bo prezydent Wołodymyr Zełenski nie zgodził się, by przybyć na rozmowy do Moskwy.

    Zobacz również:

    Wiceszef MSZ Marcin Bosacki reprezentuje Polskę na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ
    Świat

    Stanowisko Polski w sprawie dronów. "Prawie 50 państw, w tym Węgry i USA"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Przydacz w "Gościu Wydarzeń": Sojusz nie zaspał, nie zamyka oczuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze