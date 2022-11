"Polski incydent jest próbą wywołania starcia wojskowego między NATO a Rosją" - stwierdził szef stałej misji Rosji przy ONZ Dmitrij Polanski, poinformowała rosyjska agencja TASS. Jednocześnie urzędnik przypomniał o pełniącej przez Rosję stałej misji przy ONZ - przekazał Reuters.

