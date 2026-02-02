W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Edukacji i Nauki nakazało naukowcom informować resort o zaproszeniach na konferencje w "nieprzyjaznych krajach".

Decyzja jest efektem aresztowania archeologa Aleksandra B. w Polsce, który jest podejrzewany przez Ukrainę o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.

Rosyjscy naukowcy zgłaszają obawy przed wyjazdami do krajów zachodnich i coraz częściej wybierają wyjazdy do Turcji, Arabii Saudyjskiej i Iranu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjskie Ministerstwo Edukacji i Nauki nakazało naukowcom informować resort o zaproszeniach przed wyjazdem do "nieprzyjaznych" krajów. Pismo opublikowali w mediach dziennikarze niezależnego serwisu T-Invariant.

Resort nauki będzie decydował, czy naukowcy mogą jechać na zagraniczne konferencje i czy zaproszenie nie ma politycznego charakteru.

Dokument miał trafić do dziekanów uniwersytetów i dyrektorów instytutów badawczych 26 stycznia. Podpis pod nim złożył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Konstantin Mogilewski.

Rosja wprowadza kontrole. Pokłosie decyzji Polski

Według ustaleń reporterów portalu Vedomosti rekomendacja ministerstwa o koordynacji podróży służbowych do krajów nieprzyjaznych Rosji wynika z aresztowania w Polsce archeologa Aleksandra B.

Obywatel Rosji Aleksander B. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 grudnia 2025 roku. Służby działały na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną. Rosyjski archeolog jest podejrzewany przez służby w Ukrainie o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.

W połowie stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu aresztu tymczasowego Aleksandra B. do 4 marca.

Rosja domaga się uwolnienia archeologa, a kierowane przez Ukrainę zarzuty wobec niego nazywa "absurdem". W tej sprawie do rosyjskiego MSZ został wezwany ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski.

Czarna lista Rosji. Polska wśród krajów uznanych za wrogie

Obecnie na liście "wrogich krajów Rosji" - jak wynika z opracowania T-Invariant - znajduje się 49 państw. Zestawienie obejmuje "wszystkie kraje członkowskie G7, 25 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wszystkie państwa członkowskie NATO z wyjątkiem Turcji, Węgier i Słowacji".

Na liście jest zatem także Polska. Przypomnijmy, że w połowie grudnia ubiegłego roku rosyjska ambasada w Warszawie wydała komunikat dla obywateli Rosji, ostrzegając przed podróżami na polskie terytorium. Jako powód podano "rosnące nastroje rusofobiczne" i rzekome przypadki prześladowań Rosjan.

Ambasada podkreśliła też, że przekraczanie polskiej granicy może być "na prośbę Ukrainy" odebrane jako nielegalne działanie.

Rosyjscy naukowcy wystraszeni. Boją się politycznych represji

Serwis Vedomosti ustalił, że w środowisku akademickim rośnie niepokój związany z planami międzynarodowej współpracy. Naukowcy nie mogą decydować się na wspólne projekty z ekspertami innych krajów bez zgody Kremla.

Zdaniem dziennikarzy rosyjskie ministerstwo skutecznie szerzy swój przekaz. Kilku naukowców, którzy mają zaplanowane wyjazdy do krajów zachodnich, zgłosiło obawy przed aresztowaniem "pod pretekstem politycznym".

Choć liczba służbowych podróży do krajów zachodnich maleje, naukowcy z Rosji coraz częściej wybierają się do Turcji, Arabii Saudyjskiej i Iranu. Źródła serwisu zaznaczyły, że kierunek ten nie zawsze jest zgodny z profilem badań, ale nierzadko tylko on pozostaje w tej sytuacji dostępny.

Źródła: Meduza, Vedomosti, T-Invarian

Polska 2050 z nową przewodniczącą. Jaki w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Mieli być nową jakością w polityce, okazali się żałosnym przedstawieniem Polsat News Polsat News