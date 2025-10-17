W skrócie Rosja ostro skrytykowała decyzję Łotwy o wydaleniu obywateli rosyjskich, którzy nie zalegalizowali pobytu.

Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin potępił łotewskie działania, określając je jako niedopuszczalną dyskryminację.

Rosyjscy deputowani zapowiedzieli przekazanie dokumentu do organizacji międzynarodowych.

W piątek Biuro ds. Obywatelstwa i Migracji Łotwy (OCMA) poinformowało redakcję Politico, że 841 obywateli Federacji Rosyjskiej mieszkających na terytorium Łotwy otrzymało zawiadomienie o obowiązku opuszczenia kraju.

Wcześniej władze w Rydze wprowadziły nowe przepisy migracyjne, dotyczące obcokrajowców zamieszkujących na stałe w kraju. Musiały one między innymi zdać egzamin ze znajomości języka łotewskiego.

Moskwa krytykuje działania Łotwy. Deputowani o "ukaraniu"

Na decyzję łotewskich władz zareagowała rosyjska Duma Państwowa. Deputowani przyjęli w trakcie posiedzenia plenarnego oświadczenie, w którym podkreślono, że dyskryminacja rosyjskich obywateli na Łotwie jest niedopuszczalna.

Dokument sporządzony został na prośbę przewodniczącego Wiaczesława Wołodina, który przy okazji wygłosił przemówienie.

- Każdy kto był zaangażowany w tę decyzję powinien zostać po prostu pozbawiony możliwości zajmowania jakiegokolwiek stanowiska w przyszłości i pociągnięty do odpowiedzialności. Wtedy zastanowi się nad tym, co robi. Musi zostać ukarany - stwierdził.

- Nasze dzisiejsze stanowisko nie ogranicza się do złożenia oświadczenia, ale do powtórzenia: nikt nie wybaczy tych decyzji. A ci, którzy je podjęci, ci którzy je podpisali, powinni o tym wiedzieć. Wcześniej czy później dotknie to ich - dodał.

Zdaniem Wołodina, obecne władze w Rydze "podążają śladami nazistowskich Niemiec. Prześladują ludzi za sprzeciw i deportują starców".

Po przegłosowaniu oświadczenia poinformowano, że zostanie ono przesłane do ONZ, Unii Międzyparlamentarnej, Zgromadzenia Parlamentarnego ODKB, a także do parlamentów krajów na całym świecie.

