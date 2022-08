45-letnią Irinę Gien oskarżono o "szerzenie nieprawdziwych informacji o armii rosyjskiej w oparciu o polityczną nienawiść". Zakazano jej również prowadzenia działalności pedagogicznej przez trzy lata.

Rosja. Nauczycielka skazana. Nagra ją uczeń

Wypowiedź kobiety nagrał jeden z ósmoklasistów i przekazał organom ścigania. Po 10 dniach wszczęto wobec nauczycielki sprawę karną.

Portal Mediazona przekazał, że opublikowano fragment wypowiedzi nauczycielki, gdy ta wyjaśnia uczniom, dlaczego nie mogą pojechać na zawody do Czech.

"Dopóki Rosja nie zacznie zachowywać się w cywilizowany sposób, to niedopuszczenie rosyjskich sportowców do zawodów będzie trwało wiecznie. Chcieli dotrzeć do Kijowa i obalić rząd. To jest w rzeczywistości suwerenne państwo, istnieje suwerenny rząd. Mamy reżim totalitarny. Każdy sprzeciw jest uważany za przestępstwo myślowe" -miała powiedzieć na nagraniu nauczycielka.

Reklama