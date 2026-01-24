W skrócie Rosja po raz pierwszy użyła pocisków ziemia-powietrze w wersji eksportowej podczas ataków na Ukrainie - wynika z dziennikarskiego śledztwa.

Identyfikatory na szczątkach pocisków potwierdziły, że zostały one wyprodukowane na eksport.

Według Defense Express, pierwotnie pociski te miały trafić do Indii.

Dziennikarskie śledztwo przeprowadzone przez portal Defense Express wykazało, że Rosja po raz pierwszy użyła pocisków ziemia-powietrze w wersji eksportowej, przeznaczonych dla klientów zagranicznych, do atakowania celów naziemnych na Ukrainie.

Według informacji, do których dotarli dziennikarze, fragmenty odzyskane po niedawnych atakach na ukraińskie miasta pochodzą z pocisków 48N6E2, czyli eksportowej wersji pocisku przechwytującego dalekiego zasięgu, używanego w systemach obrony powietrznej S-300PMU2 Favorit i S-400.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie mieli użyć po raz pierwszy eksportowej wersji pocisków

Tabliczki znamionowe i oznaczenia identyfikacyjne znalezione na szczątkach mają potwierdzać, że pociski zostały wyprodukowane na eksport, a nie na potrzeby rosyjskiej armii.

Według źródeł cytowanych przez Defense Express jest to pierwszy odnotowany przypadek użycia przez Rosję wersji eksportowych tych pocisków w walce, co sugeruje, że Moskwa korzysta z zapasów pierwotnie przeznaczonych na kontrakty zagraniczne, ponieważ jej własne rezerwy pocisków maleją w wyniku ciągłych ataków na Ukrainę i nie są odnawiane w oczekiwanym przez agresora tempie.

Dziennikarze DE wskazują, że najbardziej prawdopodobnym odbiorcą pocisków miały być Indie.

