W skrócie Instytut Studiów nad Wojną sugeruje, że Rosja może sprawdzić reakcję NATO poprzez ograniczony atak na państwo sojusznicze.

Według ISW pełnoskalowa inwazja Rosji na kraj NATO jest obecnie oceniana jako mało prawdopodobna.

Możliwy scenariusz to wykorzystanie przez Rosję ataków powietrznych, rakietowych, dronowych lub ograniczonej operacji na terytorium państw bałtyckich.

Rosja utrzymuje oficjalnie, że nie planuje ataku, ale ISW uznaje takie deklaracje za element szerszej strategii dezinformacyjnej.

Generał Walerij Gierasimow podaje informacje o rosyjskich sukcesach, które według ISW są przesadzone i mają kształtować określony obraz sytuacji.

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Rosja rozważa działania, aby sprawdzić, jak NATO zareaguje na atak na jedno z państw Sojuszu - donosi Instytut Studiów nad Wojną. Szef CIA, przebywając w Moskwie, miał ostrzegać przed agresywnymi ruchami Kremla.

Jednocześnie ISW ocenia, że pełnoskalowa konwencjonalna inwazja na kraj Sojuszu jest w stosunkowo bliskiej perspektywie "wysoce mało prawdopodobna".

Według Instytutu zagrożenie ze strony Rosji, któremu USA próbują aktualnie zapobiec, wygląda dziś inaczej niż kilka lat temu, kiedy Kreml planował operację przeciwko Ukrainie.

Możliwy scenariusz zakłada natomiast przeprowadzenie ograniczonego aktu agresji. Moskwa może zdecydować się na naloty powietrzne, ataki rakietowe lub dronowe, a także ograniczoną operację na terytorium jednego lub kilku państw bałtyckich.

Celem takiego działania miałoby być sprawdzenie determinacji NATO i próba doprowadzenia do sytuacji, w której Sojusz nie zdecyduje się na uruchomienie lub skuteczną realizację mechanizmu wspólnej obrony przewidzianego w Artykule 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Rosja zaprzecza planom ataku. ISW ostrzega przed zagrywkami Kremla

Kreml konsekwentnie odrzuca zachodnie ostrzeżenia dotyczące planowanych ataków. ISW zwraca uwagę, że takie deklaracje należy postrzegać jako element szerszej strategii. Według analityków rosyjskie komunikaty mają służyć tworzeniu niejednoznaczności oraz osłabianiu determinacji państw NATO do przeciwdziałania zagrożeniom.

Urzędnicy z państw bałtyckich oraz analitycy powiązani z tamtejszymi rządami podkreślają, że zagrożenie ze strony potężnego sąsiada należy traktować poważnie.

ISW wskazuje również na wydarzenia z nocy z 26 na 27 sierpnia. Kilka niezidentyfikowanych dronów wleciało wówczas w przestrzeń powietrzną Mołdawii. To znak, że Kreml nadal akceptuje ryzyko, iż prowadzona wojna przeciwko Ukrainie może powodować szkody także w innych państwach.

Wojna w Ukrainie. Gierasimow kreuje obraz rosyjskich sukcesów

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, generał armii Walerij Gierasimow, nadal przedstawia - zdaniem analityków - "mocno przesadzone informacje o rosyjskich postępach".

ISW uważa, że deklaracje nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji na polu bitwy. Mają one tworzyć obraz wszechobecnych rosyjskich sukcesów militarnych.

To część szerszego wysiłku prowadzonego w ramach wojny poznawczej. Chodzi o przedstawienie rosyjskich działań ofensywnych jako miażdżących i znacznie bardziej skutecznych, niż wynikałoby to z rzeczywistego przebiegu walk.

Celem takiej narracji ma być wywieranie presji na Ukrainę oraz jej zachodnich partnerów, aby zaakceptowali rosyjskie żądania w negocjacjach i ostatecznie skapitulowali przed warunkami Kremla.



