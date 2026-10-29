W skrócie Rosyjskie zasoby złota spadły do 2,2 tys. ton, co stanowi najniższy poziom od grudnia 2019 roku.

Tylko we wrześniu rezerwy kruszcu w Rosji zmniejszyły się o ponad sześć ton, co jest dziesiątym spadkowym miesiącem z rzędu.

Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy wskazuje, że sprzedaż złota ma pokryć rosnący deficyt budżetowy Rosji wywołany wysokimi wydatkami wojennymi.

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Jak wynika z informacji ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Rosja wykorzystuje swoje rezerwy złota do pokrycia stale rosnącego deficytu budżetowego. Jego wzrost związany jest ze spadkiem dochodów ze sprzedaży ropy i gazu oraz rosnących wydatków rządowych.

W komunikacie Służby Wywiadu wskazano, że obecnie rosyjskie zasoby utrzymują się na poziomie 2,2 tys. ton. To najniższy wynik od końca 2019 roku. Ponadto, od grudnia 2025 roku zapasy złota spadły o ok. 62 tony, co Służba Wywiadu wylicza na 2,7 proc.

Co więcej, wrzesień 2026 roku był dziesiątym miesiącem z rzędu zmniejszania fizycznych zapasów złota.

Rosja sprzedaje zapasy złota. To próba ratowania gospodarki

Szacunki ukraińskich służb wskazują, że na dzień 9 października rosyjskie złoto było warte około 723,5 mld dolarów. Jest to jednak spadek o około 45,5 mld dol. (5,9 proc.) w porównaniu z danymi z początku września.

Ponadto wartość rosyjskiego złota monetarnego spadła we wrześniu z 333,5 mld do 301,6 mld.

Ukraiński Wywiad przypisuje spadek nie tylko fizycznemu zmniejszeniu rezerw, ale również zmianie cen rynkowych.

Trudna sytuacja gospodarcza Rosji. Sprzedają złoto, by pokryć deficyt

"Rząd Federacji Rosyjskiej jest zmuszony czerpać ze swoich rezerw z powodu deficytu budżetowego. Dochody z ropy i gazu maleją, podczas gdy wydatki rządowe, zwłaszcza na wojnę z Ukrainą, pozostają wysokie" - czytamy w komunikacie Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

"Aby pokryć ten deficyt Ministerstwo Finansów sprzedaje aktywa walutowe Funduszu Narodowego Dobrobytu Federacji Rosyjskiej Bankowi Centralnemu w zamian za ruble. Bank przeprowadza odpowiednie operacje na rynku krajowym wykorzystując chińskie juany oraz złoto" - wyjaśniono.

Eksperci służby dodali, że sprzedaż rezerw złota pozwala rosyjskiemu rządowi tymczasowo pokryć wydatki bez zwiększania zadłużenia, jednak nie zastąpią regularnych dochodów. Jeśli sytuacja będzie się pogłębiać Rosja będzie musiała zaciągać większe pożyczki, podnosić podatki lub ograniczać programy budżetowe.

Źródło: United24Media



