W skrócie Według naszych rozmówców, Rosja dąży do zaszkodzenia Polsce na arenie międzynarodowej, wykorzystując do tego działania pośrednie i swoje wpływy w Afryce.

Polska zabiega o stałe członkostwo w G20, jednak na jej drodze mogą stanąć zarówno państwa afrykańskie, uzasadniające to ryzykiem nadreprezentacji Europy, jak i rosyjskie naciski.

Polski rząd i prezydent deklarują wspólne działania na rzecz obecności Polski w G20, prowadząc rozmowy m.in. z przedstawicielami Unii Afrykańskiej i państwami będącymi stałymi członkami grupy.

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W grudniu 2026 roku polska delegacja poleci do Miami na spotkanie państw G20. Podczas tegorocznego szczytu najbogatszych krajów świata jesteśmy tam w charakterze gościa i dzięki specjalnemu zaproszeniu amerykańskiej prezydencji oraz samego Donalda Trumpa.

Roczna prezydencja w grupie daje danemu państwu spore uprawnienia, stąd zaproszenie od Amerykanów.

Na tym jednak polskie ambicje się nie kończą. Polska chce dołączyć do prestiżowego grona na stałe. Nasza gospodarka przekroczyła próg biliona dolarów nominalnego PKB, jesteśmy ważnym członkiem NATO, a w G20 nie ma przedstawiciela Europy Środkowej i Wschodniej.

Mamy też problem. Jak dowiadujemy się w kuluarach szczytu ONZ w Nowym Jorku, na drodze polskich ambicji stanęła Rosja.

Prezydent Nawrocki negocjuje z Unią Afrykańską

Wszystkie kluczowe decyzje w G20 podejmowane są w drodze konsensusu. Mówiąc krótko, wszyscy muszą się ze sobą dogadać. Właśnie dzięki temu w 2023 do G20 dołączyła Unia Afrykańska, która zrzesza 55 państw Afryki.

We wtorek w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki spotkał się z obecnym przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evariste'em Ndayishimiye. Oficjalnie po to, by mówić o doświadczeniach Unii na drodze do stałego członkostwa w G20.

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Jak się dowiadujemy, Polska stara się też przekonać Afrykę, by nie blokowała polskich aspiracji do grupy.

- Problem jest realny - mówi Interii jeden z polskich dyplomatów, zaangażowany w rozmowy.

Państwa afrykańskie obawiają się zbytniej nadreprezentacji Europy w grupie. To wytłumaczenie jest jednak niewystarczające.

Rosja miesza przeciwko Polsce

Kolejnym problemem jest Rosja. To prawda, że w ostatnich latach Moskwa jest marginalizowana w G20, a Władimir Putin od lat nie uczestniczy w spotkaniach liderów grupy. Sęk w tym, że wcale nie musi, by zaszkodzić Polsce.

- Działania przeciwko Polsce to tak naprawdę działania Rosji, która robi to nie swoimi rękami. Podburza państwa afrykańskie opowieściami o białych, którzy zajmują w G20 miejsce należne Afryce - podkreśla dyplomata, z którym rozmawialiśmy.

Działania przeciwko Polsce to tak naprawdę działania Rosji, która robi to nie swoimi rękami

Państwa Globalnego Południa współpracują z Rosją handlowo, czasem militarnie. Dlatego Moskwa wciąż pozostaje członkiem G20, bo choć były takie propozycje po agresji na Ukrainę, Globalne Południe skutecznie blokowało wyrzucenie Rosjan z grupy.

G20 i spór USA z RPA

Sprawy Polski nie ułatwia fakt, że w tym roku na szczycie G20 nie będzie stałego członka grupy - Republiki Południowej Afryki.

To pokłosie konfliktu administracji RPA i USA, otwiera się w nowym oknie. Donald Trump zdecydował, że w 2026 r. przedstawiciel RPA zaproszenia na Florydę nie dostanie.

Decyzja zapadła dwa miesiące po zaproszeniu Polski, co wpisuje awans Warszawy w ramy historii o - przynajmniej na razie - degradacji roli RPA.

Dlatego przed polską dyplomacją stoi wyzwanie, by przekonać stałych członków G20, również z Afryki, że możemy do grupy dołączyć na stałe. W jaki sposób? O to we wtorek pytaliśmy prezydenta Karola Nawrockiego podczas briefingu w ONZ.

Strategia Polski. Potrzeba współpracy dyplomatycznej

- Walczymy o stałe członkostwo i myślę, że dynamika rozwoju Polski po 1989 roku i zjawiska, które widzimy dzisiaj w Afryce, a więc głęboki potencjał (...), stawia nas w sytuacji naturalnych partnerów. Przekonuje też brakiem kolonialnego doświadczenia naszej ojczyzny. Rzeczpospolita nie ma kolonialnego doświadczenia. Sama była kolonizowana, choćby przez Sowietów - podkreślił prezydent.

Dodał również, że w G20 Polska nie chce nikogo pouczać, ale dzielić się swoim doświadczeniem. W tym kontekście Nawrocki wskazał na sukcesy Polski po 1989 roku: budowanie instytucji, odnalezienie się w nowych warunkach. - To bardzo ciekawe na wielu kontynentach i stanowi pewien wzór - zaznaczył.

Jednocześnie z naszych informacji wynika, że w Kancelarii Prezydenta zachodzi obawa o niedostateczne działania dyplomatyczne rządu w zakresie walki o stałe członkostwo Polski w G20.

Dlatego dzień wcześniej o sprawę zapytaliśmy wicepremiera Radosława Sikorskiego, kiedy w Nowym Jorku spotkał się z polskimi mediami.

Radosław Sikorski podczas spotkania z mediami w Nowym Jorku Jakub Krzywiecki INTERIA.PL

- W sprawie G20 rząd i prezydent mówią jednym głosem. Tak jak w tym roku jesteśmy pełnym uczestnikiem, tak w następnych latach prezydencja jest brytyjska, potem południowokoreańska. Jesteśmy w intensywnym dialogu ze stroną brytyjską - zapewnił minister spraw zagranicznych.

Sikorski skomentował też wątpliwości Afryki wobec awansu do grupy kolejnego państwa z Europy.

- Cały kontynent powinien być reprezentowany. Niektóre instytucje międzynarodowe nie odzwierciedlają korelacji sił. Indie, najludniejszy kraj świata, nie są w Radzie Bezpieczeństwa (ONZ - red.). G20 będzie lepsze z Polską jako członkiem - oświadczył Radosław Sikorski.

Z Nowego Jorku dla Interii Jakub Krzywiecki



