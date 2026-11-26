W skrócie Polska dąży do uzyskania stałego członkostwa w grupie G20, jednak proces ten wymaga jednomyślnej zgody wszystkich obecnych członków organizacji.

Rosja otwarcie krytykuje polskie ambicje, a polscy dyplomaci obawiają się, że Moskwa spróbuje zablokować polską kandydaturę przy wsparciu Brazylii i Indii.

W przypadku braku zgody na stałe członkostwo podczas grudniowego szczytu w Miami, Polska rozważa utrzymanie statusu gościa przez trzy kolejne lata.

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W Argentynie Karol Nawrocki uzyskał zapewnienie, że Buenos Aires "twardo popiera" członkostwo Polski w G20 - gronie największych gospodarek świata.

Polska jest o krok bliżej stałego członkostwa w grupie. Wcześniej prezydent zabiegał o międzynarodowe poparcie dla Polski na Filipinach i podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku.

Jednak droga do sukcesu w tej sprawie wciąż pozostaje daleka. Przede wszystkim ze względu na stanowisko Rosji.

Rosja nie chce Polski w G20

Jest prawdopodobne, że podczas grudniowego szczytu w Miami odbędzie się głosowanie nad nową rolą Polski w G20.

Obecnie mamy specjalny status gościa dzięki zaproszeniu prezydenta Donalda Trumpa. Takie zaproszenie może wystosować państwo, które w danym roku przewodniczy pracom grupy, a w 2026 są to Stany Zjednoczone.

By Polska została w G20 na stałe, potrzeba jednomyślności wszystkich członków, w tym Rosji.

Władze w Moskwie otwarcie krytykowały polskie ambicje.

Według szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa nasza gospodarka jest zbyt mała i "nic nie wnosi" do prac grupy. Polityczne hasła to jedno, ale Moskwa ma realne możliwości pokrzyżowania planów Polski. Jakie?

Rozmawialiśmy z polskimi dyplomatami, którzy zajmują się sprawą. Co ciekawe, ich zdaniem możliwe jest, że Rosja nie będzie blokować Polski samodzielnie, tylko wykorzysta do tego inne państwa.

Moskwa szkodzi Polsce przez pośredników

Najpierw wyjaśnijmy, dlaczego Moskwa nie chce sama wystąpić przeciwko Warszawie.

- Wiedzą, że na tym zależy Trumpowi i nie chcą go drażnić - mówi Interii dyplomata, który uczestniczy w staraniach o stałe członkostwo Polski w G20.

Plan wykorzystania pośrednika nie jest nowością.

W Interii opisywaliśmy, jak Rosjanie chcieli stworzyć spór wśród państw Unii Afrykańskiej, która jako organizacja międzynarodowa jest członkiem grupy i też musi zgodzić się na nową rolę Polski.

Według naszych rozmówców w Kancelarii Prezydenta aktualny stan gry jest taki, że Afryka "raczej" poprze Polskę. Dlatego Moskwa przygotowuje inny wariant tego samego scenariusza.

"Problem BRI". Prezydent obawia się decyzji dwóch państw

- Rosja wszystko robi przez BRICS. Dla nas problemem jest BRI - słyszymy od wysoko postawionego polskiego dyplomaty, który zajmuje się tematem G20.

BRICS to ugrupowanie państw współpracujących politycznie i gospodarczo. Pierwszy szczyt odbył się w 2009 roku, kiedy BRICS funkcjonowało jeszcze jako BRIC. To skrót z pierwszych liter nazw państw stowarzyszonych - Brazylii, Rosji, Indii i Chin.

Przez 17 lat BRICS rozrosło się do 10 lub 11 państw, w zależności od tego, jak formalnie liczyć status Arabii Saudyjskiej. Choć w tym akurat przypadku nasi rozmówcy wskazują, że Polska może liczyć na wsparcie Rijadu.

Natomiast jak dowiaduje się Interia, w Kancelarii Prezydenta istnieje obawa, że stałemu członkostwu Polski sprzeciwią się Brazylia i Indie.

Brazylia i bliskie związki z Rosją

Pierwsze z państw jest na liście przeciwników dość oczywiste.

W 2026 roku wybory prezydenckie ponownie wygrał lewicowy prezydent Lula. Za jego rządów doszło do zacieśnienia więzi z Moskwą.

Lula podpisał memoranda dotyczące zwiększania współpracy z Rosją w zakresie energetyki, nauki, technologii, w tym małych reaktorów jądrowych.

Ponadto dla Brazylii Moskwa jest ważnym partnerem handlowym. Rosjanie wysyłają do Ameryki Południowej paliwa i nawozy, a od 2026 roku funkcjonuje brazylijsko-rosyjska spółka do eksploatacji surowców strategicznych.

Do tego Brazylia naturalnie obawia się nadreprezentacji Europy w G20 i w konsekwencji osłabienia roli tzw. Globalnego Południa.

Zamieszanie wokół Indii

W przypadku relacji polsko-indyjskich sprawa jest bardziej skomplikowana.

Indie, podobnie jak Brazylia, są ważnym partnerem handlowym Rosji. To jeden z głównych odbiorców rosyjskiej ropy. Natomiast w październiku Nowe Delhi odwiedził premier Donald Tusk. Podsumowując wizytę oświadczył, że Indie poprą starania Polski o stałe członkostwo w G20.

Jak opisywaliśmy w Interii, otwiera się w nowym oknie, w ocenie Kancelarii Prezydenta Indie nie zobowiązały się do głosowania za stałym członkostwem Polski, tylko do współpracy w ramach jej obecnych lub przyszłych działań w grupie.

Szczyt G20 w Miami odbędzie się w dniach 14-15 grudnia.

Jeśli ziści się czarny scenariusz dla Polski i nie będzie jednomyślności w sprawie poparcia stałego członkostwa, pozostaje nam plan B. Na czym polega?

To utrzymanie się w pracach G20 jako państwo-gość, na zaproszenie każdej kolejnej prezydencji grupy.

Według MSZ Polska może liczyć na taką pomoc przez trzy kolejne lata, kiedy G20 będą kolejno przewodniczyły Wielka Brytania, Korea Południowa i Meksyk.

Prezydent Nawrocki obecnie przebywa w Chile, gdzie prowadzi rozmowy o współpracy z Polską. Przed szczytem w Miami planuje jeszcze udać się do Londynu.

Z Santiago dla Interii,

Jakub Krzywiecki



