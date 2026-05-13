Rosja ma nową broń. Putin: Cztery razy potężniejsza niż na Zachodzie

W skrócie Władimir Putin poinformował, że pod koniec roku system rakietowy Sarmat rozpocznie dyżury bojowe, określając go jako najpotężniejszy na świecie.

Rakieta Sarmat, według rosyjskiego prezydenta, ma zasięg do 35 tys. km, może poruszać się po trajektorii balistycznej i suborbitalnej oraz przenosić głowicę cztery razy silniejszą od zachodnich.

Traktat Nowy Start dotyczący ograniczenia zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją wygasł 5 lutego 2026 roku.

- Pod koniec tego roku Sarmat rozpocznie dyżury bojowe - powiedział we wtorek Władimir Putin, komentując test pocisku balistycznego. Prezydent Rosji dodał, że jest to "najpotężniejszy system rakietowy na świecie".

Według niego, rakieta ma mieć zasięg nawet 35 tys. km i może poruszać się nie tylko po trajektorii balistycznej, ale także suborbitalnej. Rosyjski dyktator wskazał także, że pocisk może przenosić głowicę bojową "cztery razy potężniejszą od jakiejkolwiek głowicy, jaką dysponują armie zachodnie".

Władimir Putin ogłasza. Rosja z nową bronią

Rosyjski przywódca przypomniał także, że od końca 2025 roku w służbie znajduje się także system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik, który również ma mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych. Dwa pociski tego typu zostały użyte do ataków na Ukrainę w 2024 i 2026 r.

Komentując w rozmowie z dziennikarzami przeprowadzenie testu rakiety Sarmat, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że USA i inne kraje zostały uprzedzone o próbie nowego pocisku.

Pavel Podvig, starszy badacz w Instytucie Badań nad Rozbrojeniem ONZ, w rozmowie z agencją AFP podkreślił, że, o ile samo rozmieszczenie nowego sprzętu do końca roku jest realne, to nie doprowadzi to do "znaczącej zmiany potencjału odstraszającego rosyjskich sił strategicznych".

Obecnie nie obowiązują już porozumienia dotyczące ograniczenia i redukcji zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją w związku wygaśnięciem traktatu Nowy Start, podpisanego z USA w 2010 roku, który obowiązywał od 2011 przez 10 lat, a następnie przedłużono jego działanie o kolejne pięć. Porozumienie wygasło 5 lutego 2026 r.

Źródła: AFP, PAP

