Według źródeł, które przywołuje gazeta, Pjongjang otrzymał od dwóch do trzech modułów napędowych, obejmujących reaktor, turbiny i systemy chłodzenia, pochodzących z wycofanych ze służby rosyjskich okrętów.

Budowa okrętów podwodnych z napędem jądrowym zdolnych do uderzenia w Stany Zjednoczone jest dla reżimu Kim Dzong Una priorytetem, postrzeganym jako zwieńczenie budowy sił jądrowych Korei Północnej.

Korea Północna. Media: Zabiega o nową technologię okrętów podwodnych od Rosji

Pjongjang od zeszłego roku miał "natarczywie prosić Rosję o technologię atomowych okrętów podwodnych i nowe myśliwce" - twierdzi anonimowe południowokoreańskie źródło rządowe.

Dodaje, że "Rosja początkowo podchodziła do tego niechętnie, ale wygląda na to, że w tym roku zdecydowała się na przekazanie technologii".

Uzyskanie rosyjskich reaktorów byłoby przełomem dla Pjongjangu, który według ekspertów nie posiadał dotąd technologii pozwalającej na samodzielną budowę miniaturowych reaktorów do okrętów podwodnych. Korea Północna, dzięki inżynierii odwrotnej, mogłaby w krótkim czasie pozyskać kluczową wiedzę na ich temat.

"JoongAng" zwraca uwagę, że jeśli transfer zostanie potwierdzony, będzie to oznaczać, że Rosja przekroczyła "czerwoną linię", łamiąc Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), co prawdopodobnie spotka się z nowymi międzynarodowymi sankcjami.

Współpracą między Rosją a Koreą Płn. się zacieśnia. Seul monitoruje sytuację

Władze w Seulu zachowują jednak ostrożność, podkreślając, że "wiarygodność informacji jest weryfikowana". Dowództwo Wywiadu Obronnego Korei Południowej potwierdziło, że "uważnie monitoruje" sytuację w związku z zacieśniającą się współpracą wojskową między Moskwą a Pjongjangiem.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Korea Północna dostarczyła Rosji ponad 12 mln pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm oraz znaczne ilości innej broni konwencjonalnej.

Dodatkowo od października 2024 r. Pjongjang wysłał ok. 13 tys. żołnierzy do wsparcia armii rosyjskiej w obwodzie kurskim, gdzie weszły siły ukraińskie. W zamian Korea Płn. miała otrzymać pomoc gospodarczą i technologię wojskową. Na początku września wywiad w Seulu poinformował, że dotychczas w wojnie z Ukrainą śmierć poniosło ok. 2 tys. północnokoreańskich żołnierzy.

