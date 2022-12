Rosja: Konflikt między sprzedawcami fajerwerków zakończony strzelaniną

W Jekaterynburgu w Rosji doszło do konfliktu między właścicielami pawilonów, w których sprzedawane były fajerwerki. Według relacji świadków początkowo doszło do bójki, która ostatecznie przerodziła się w strzelaninę. Do sieci trafiło nagranie z zajścia.

