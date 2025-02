Odłączenie Litwy, Łotwy i Estonii od rosyjsko-białoruskiego systemu energetycznego "to logiczna kontynuacja niszczenia krajów i narodów, które kiedyś miały wszelkie warunki do dobrobytu i niepodległości" - oceniła rzecznika MSZ Rosji Marija Zacharowa. Dodała, że "wolność od suwerenności i rozwoju już się przydarzyła krajom bałtyckim". W ten sposób odniosła się do wpisu szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która stwierdziła, że to "wolność od gróźb i szantażu".