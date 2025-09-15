Ukraina Rosja
"Rosja jest gotowa". Kreml odpowiada Trumpowi

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

- Słyszeliśmy te oświadczenia. Rosja jest gotowa do rozwiązania kryzysu w Ukrainie drogą dyplomacji - przekazał Kreml w odpowiedzi na słowa Donalda Trumpa o tym, że jego cierpliwość się kończy. Jednocześnie Rosja oświadczyła, że nastąpiła przerwa w negocjacjach pokojowych, a Ukraina "nie wykazuje elastyczności". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził również, że NATO bierze udział w wojnie poprzez bezpośrednią i pośrednią pomoc Ukrainie.

  • Kreml oświadczył, że Rosja jest gotowa do dyplomatycznego rozwiązania kryzysu w Ukrainie, jednak negocjacje pokojowe zostały zawieszone.
  • Rosja oskarża NATO o zaangażowanie w konflikt poprzez udzielanie wsparcia Ukrainie.
  • Kreml krytykuje plany Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów, grożąc konsekwencjami dla państw sięgających po te środki.
Oświadczenie Kremla to reakcja na piątkowy wywiad Donalda Trumpa dla telewizji Fox News, w którym prezydent USA powiedział, że "cierpliwość do Putina się skończyła". Dodał, że cierpliwość "wyczerpuje się" i to "wyczerpuje się szybko".

- Słyszeliśmy te oświadczenia. Rosja jest gotowa do rozwiązania kryzysu w Ukrainie drogą dyplomacji - brzmi odpowiedź z Rosji. Jednocześnie Kreml wyjaśnił, że nastąpiła przerwa w negocjacjach pokojowych mających prowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, zarzucając przy tym Kijowowi brak elastyczności.

Wojna w Ukrainie. Krem: NATO walczy z Rosją

Kreml stwierdził ponadto w poniedziałkowym komunikacie, że oczywiste jest, iż NATO walczy z Rosją, zapewniając bezpośrednie i pośrednie wsparcie Ukrainie.

- NATO jest de facto zaangażowane w tę wojnę - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - NATO zapewnia bezpośrednie i pośrednie wsparcie reżimowi w Kijowie. Można z całą pewnością stwierdzić, że NATO walczy z Rosją - dodał.

    Ukraina-Rosja. KE chce sięgnąć po zamrożone aktywa. Rosja: będziemy ścigać każde państwo

    Kreml odniósł się także do zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, która zabiega, by Unia Europejska znalazła nowy sposób finansowania obrony Ukrainy przed Rosją, wykorzystując środki pieniężne związane z rosyjskimi aktywami zamrożonymi w Europie.

    W odpowiedzi Rosja ostrzegła, że będzie ścigać każde państwo europejskie, które spróbuje przejąć jej aktywa. Pieskow oświadczył również, że wywłaszczenie zamrożonych rosyjskich aktywów przez państwa europejskie zaszkodziłoby zachodniemu systemowi finansowemu.

