Siergiej Ławrow w Pekinie. Chwalił współpracę Rosji i Chin

Zadeklarował też, że oba państwa będą kontynuować współpracę w walce z terroryzmem, "w tym poprzez mechanizmy wielostronne". Nawiązał również do ataku terrorystycznego, do którego doszło 22 marca w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Zginęły wówczas, według szacunków Moskwy, co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych.