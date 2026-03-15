Rosja i Chiny pomagają Iranowi? Deklaracja Teheranu, Trump: Może troszeczkę
Iran utrzymuje "dobrą współpracę" z Rosją i Chinami, również na polu militarnym - stwierdził tamtejszy minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Z kolei prezydent USA Donald Trump kilka dni wcześniej uznał, że Moskwa może "troszeczkę" pomagać reżimowi w Teheranie. - Oni pewnie myślą, że my pomagamy Ukrainie - bagatelizował.
W wywiadzie dla stacji MS NOW, cytowanym przez Politico, minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi stwierdził, że Rosja i Chiny są strategicznymi partnerami Teheranu w czasie wojny z USA i Izraelem.
Rosja i Chiny pomagają Iranowi? Donald Trump: Może troszeczkę
- W przeszłości utrzymywaliśmy bliską współpracę i ona nadal trwa. Mamy dobrą współpracę, na gruncie politycznym, ekonomicznym, a nawet militarnym - zadeklarował polityk.
W piątek, dzień wcześniej, do tej samej kwestii odniósł się także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - zauważa Politico. Jak stwierdził, prezydent Rosji Władimir Putin może "troszeczkę" pomagać Iranowi.
- Tak sądzę. Ale on za to pewnie sądzi, że my pomagamy Ukrainie - powiedział amerykański przywódca.
Iran. Donald Trump: Rosja może troszeczkę pomagać Teheranowi
To nie pierwsze jego stwierdzenia związane z wątkiem potencjalnego rosyjskiego udziału w wojnie na Bliskim Wschodzie. Wcześniej amerykański polityk, pytany o te doniesienia, bagatelizował tę kwestię.
- Nie wiemy, czy to robią, ale jeśli tak, to niewiele im to pomaga. Jeśli spojrzycie na to, co stało się z Iranem, to jeśli otrzymują informacje, to niewiele im to pomaga - stwierdził.
Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem zacieśniła się od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Moskwa, która znalazła się wówczas w izolacji międzynarodowej, zaczęła aktywniej współpracować z oponentami Stanów Zjednoczonych - w szczególności z Iranem, Chinami i Koreą Północną.