Rosja i Chiny pomagają Iranowi? Deklaracja Teheranu, Trump: Może troszeczkę

Dorota Hilger

Iran utrzymuje "dobrą współpracę" z Rosją i Chinami, również na polu militarnym - stwierdził tamtejszy minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Z kolei prezydent USA Donald Trump kilka dni wcześniej uznał, że Moskwa może "troszeczkę" pomagać reżimowi w Teheranie. - Oni pewnie myślą, że my pomagamy Ukrainie - bagatelizował.

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin na tle dymu po ataku w Iranie.
  • Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczył, że Iran utrzymuje dobrą współpracę z Rosją i Chinami, także na polu militarnym.
  • Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Rosja może "troszeczkę" pomagać Iranowi.
  • Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem zacieśniła się od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.
W wywiadzie dla stacji MS NOW, cytowanym przez Politico, minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi stwierdził, że Rosja i Chiny są strategicznymi partnerami Teheranu w czasie wojny z USA i Izraelem.

- W przeszłości utrzymywaliśmy bliską współpracę i ona nadal trwa. Mamy dobrą współpracę, na gruncie politycznym, ekonomicznym, a nawet militarnym - zadeklarował polityk.

W piątek, dzień wcześniej, do tej samej kwestii odniósł się także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - zauważa Politico. Jak stwierdził, prezydent Rosji Władimir Putin może "troszeczkę" pomagać Iranowi. 

Zobacz również:

Donald Trump odrzucił ukraińskie wsparcie w wojnie w Iranie. "Nie potrzebujemy"
Bliski Wschód

Trump nie pozostawia złudzeń w sprawie Ukrainy? "Nie potrzebujemy ich"

Alicja Krause
Alicja Krause

    - Tak sądzę. Ale on za to pewnie sądzi, że my pomagamy Ukrainie - powiedział amerykański przywódca.

    To nie pierwsze jego stwierdzenia związane z wątkiem potencjalnego rosyjskiego udziału w wojnie na Bliskim Wschodzie. Wcześniej amerykański polityk, pytany o te doniesienia, bagatelizował tę kwestię. 

    - Nie wiemy, czy to robią, ale jeśli tak, to niewiele im to pomaga. Jeśli spojrzycie na to, co stało się z Iranem, to jeśli otrzymują informacje, to niewiele im to pomaga - stwierdził.

    Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem zacieśniła się od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Moskwa, która znalazła się wówczas w izolacji międzynarodowej, zaczęła aktywniej współpracować z oponentami Stanów Zjednoczonych - w szczególności z Iranem, Chinami i Koreą Północną.

    Zobacz również:

    Donald Trump wypowiedział się na temat wojny w Iranie
    Bliski Wschód

    Trump o wojnie w Iranie. Wspomniał o Rosji, "niewiele im to pomaga"

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Sejm wybrał sędziów do TK. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Dlaczego jest dyskusja, że wybraliśmy takim samym trybem, jakim wybierał PiS?Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze