W skrócie Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczył, że Iran utrzymuje dobrą współpracę z Rosją i Chinami, także na polu militarnym.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Rosja może "troszeczkę" pomagać Iranowi.

Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem zacieśniła się od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

W wywiadzie dla stacji MS NOW, cytowanym przez Politico, minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi stwierdził, że Rosja i Chiny są strategicznymi partnerami Teheranu w czasie wojny z USA i Izraelem.

- W przeszłości utrzymywaliśmy bliską współpracę i ona nadal trwa. Mamy dobrą współpracę, na gruncie politycznym, ekonomicznym, a nawet militarnym - zadeklarował polityk.

W piątek, dzień wcześniej, do tej samej kwestii odniósł się także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - zauważa Politico. Jak stwierdził, prezydent Rosji Władimir Putin może "troszeczkę" pomagać Iranowi.

- Tak sądzę. Ale on za to pewnie sądzi, że my pomagamy Ukrainie - powiedział amerykański przywódca.

To nie pierwsze jego stwierdzenia związane z wątkiem potencjalnego rosyjskiego udziału w wojnie na Bliskim Wschodzie. Wcześniej amerykański polityk, pytany o te doniesienia, bagatelizował tę kwestię.

- Nie wiemy, czy to robią, ale jeśli tak, to niewiele im to pomaga. Jeśli spojrzycie na to, co stało się z Iranem, to jeśli otrzymują informacje, to niewiele im to pomaga - stwierdził.

Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem zacieśniła się od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Moskwa, która znalazła się wówczas w izolacji międzynarodowej, zaczęła aktywniej współpracować z oponentami Stanów Zjednoczonych - w szczególności z Iranem, Chinami i Koreą Północną.

