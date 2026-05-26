W skrócie Metropolita Hilarion został zatrzymany w Czechach po znalezieniu w pojeździe torebek z białym proszkiem.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało zatrzymanie duchownego za zorganizowaną prowokację i poinformowało o nadużyciach proceduralnych.

Moskwa żąda uwolnienia metropolity Hilariona oraz zapowiedziała wezwanie ambasadora Czech w związku z działaniami czeskich służb.

W niedzielę w Czechach aresztowano duchownego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Hilariona. Mężczyzna miał przewozić zakazane substancje.

Policja rozpoczęła czynności po anonimowym zgłoszeniu. Hilarion we wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że jest niewinny. Zatrzymanie uznał za element prowokacji mający zmusić go do opuszczenia kraju.

W obronę rodaka włączyła się strona rosyjska. W poniedziałek wieczorem na stronie internetowej MSZ pojawił się komunikat. "24 maja metropolita Hilarion, którego miejscem posługi był wcześniej kościół Apostołów Piotra i Pawła w Karlowych Warach, został aresztowany w Czechach pod sfingowanymi zarzutami" - czytamy.

Duchowny z Rosji zatrzymany w Czechach. "Zorganizowana prowokacja"

Rosja wskazała na nadużycia, jakich miała się dopuścić czeska policja. Przeszukanie samochodu Hilariona przeprowadzono bez nagrania wideo, nie wykonano też zdjęć - przekazano.

Jak podkreślono, zarówno pop, jak i jego kierowca zostali poddani testowi na obecność zakazanych substancji. Ten okazał się negatywny.

"Uważamy, że incydent ten jest celową, zorganizowaną prowokacją, mającą na celu zdyskredytowanie zarówno samego metropolity, jak i, za jego pośrednictwem, prawosławia, które ostatnio stało się obiektem ataków w Czechach" - czytamy w komunikacie rosyjskiego MSZ.

Metropolita Hilarion schwytany. Rosja wzywa ambasadora Czech

Moskwa domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia metropolity Hilariona oraz zakończenia "sfabrykowanego śledztwa".

W oświadczeniu MSZ zapewniono, że zatrzymany może nieustannie liczyć na pomoc rosyjskiej ambasady w Czechach.

"Szef czeskiej misji dyplomatycznej w Moskwie zostanie wkrótce wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie zostanie złożony stanowczy protest w związku z niedopuszczalnymi, arbitralnymi działaniami czeskich władz" - zakończono.





