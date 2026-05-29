W skrócie Rosja zapowiedziała działania odwetowe wobec Rumunii po wydaleniu rosyjskiego konsula w odpowiedzi na incydent z dronem w Gałaczu.

W wyniku upadku rosyjskiego bezzałogowca w rumuńskim Gałaczu dwie osoby zostały lekko ranne, a Rumunia uznała rosyjskiego konsula za persona non grata.

Rumunia i międzynarodowe instytucje, w tym NATO oraz Unia Europejska, wyraziły zaniepokojenie incydentem i zadeklarowały wsparcie oraz wzmocnienie obrony przeciwdronowej.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w piątek, że Moskwa przygotowuje odpowiedź na decyzję Bukaresztu, po decyzji władz Rumunii o wydaleniu rosyjskiego dyplomaty urzędującego w mieście Konstanca.

Dron uderzył w blok w Rumunii. Zacharowa komentuje

Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa przekazała prokremlowskiej agencji RIA, że Rosja "nie będzie długo czekać na podjęcie działań odwetowych". Jak dodała, reakcja Zachodu na katastrofę drona to "zamieszanie".

Według informacji przekazanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony, rosyjski bezzałogowiec wleciał w piątek nad ranem w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się na dachu budynku mieszkalnego w Gałaczu, około 20 kilometrów od granicy z Ukrainą. W wyniku eksplozji wybuchł pożar, a dwie osoby zostały lekko ranne.

Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ oświadczyła w piątek, że wszystkie oskarżenia dotyczące rosyjskich dronów latających w Europie są "bezpodstawne".

- Wszystkie oskarżenia, które słyszymy, w szczególności te dotyczące dronów gdzieś w krajach Unii Europejskiej, są bezpodstawne, bo nie przedstawiono ani jednego faktu, materiału, dowodu - powiedziała Zacharowa, w wywiadzie dla agencji RIA.

Także były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zabrał głos najprawdopodobniej w tej sprawie. Na platformie X zwrócił się do obywateli krajów UE.

"Musicie zdać sobie sprawę, że wasze władze jednostronnie wypowiedziały wojnę Rosji. Bądźcie więc czujni i niech nic was nie zaskoczy. Koniec z spokojnym snem. Ale wiecie, kogo zapytać o przyczyny!" - czytamy.

Dron uderzył w blok mieszkalny. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii

Prezydent Rumunii Nicusor Dan poinformował po południu, że rosyjski konsul w Konstancy został uznany za persona non grata i będzie musiał opuścić kraj. Wcześniej rumuńskie MSZ wezwało ambasadora Rosji na rozmowę.

Szefowa rumuńskiej dyplomacji Toiu Oana oświadczyła, że dron posiadał ładunek wybuchowy. Podkreśliła również, że rumuńskie siły powietrzne poderwały dwa samoloty i śmigłowiec, które miały zgodę na użycie broni.

"Rumunia podejmie niezbędne środki dyplomatyczne w odpowiedzi na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego i jej przestrzeni powietrznej" - napisała minister na platformie X. Incydent określiła jako "poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej".

Rosyjski dron uderzył w Rumunii. NATO i UE reagują na incydent

O zdarzeniu poinformowano państwa Unii Europejskiej oraz sekretarza generalnego NATO. Rumunia zwróciła się również o przyspieszenie dostaw sprzętu do obrony przeciwdronowej.

Ustępujący premier Rumunii Ilie Bolojan zapowiedział, że kraj w ciągu kilku godzin podpisze kontrakt zapewniający system obrony przeciwdronowej w ramach unijnego programu SAFE.

Do incydentu odniosła się także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Rosyjska wojna napastnicza przekroczyła kolejną granicę" - napisała na platformie X, zapewniając o pełnym wsparciu dla Rumunii i zapowiadając dalsze zwiększanie presji na Rosję.

Rzeczniczka NATO Allison Hart podkreśliła natomiast, że Sojusz będzie "kontynuować wzmacnianie naszej obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami".

Prezydent Rumunii zwołał pilne posiedzenie

Prezydent Nicusor Dan poinformował, że zwołał posiedzenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, chodzi o "najpoważniejszy incydent, który dotknął terytorium narodowe od początku wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie".

"Bezprecedensowy charakter tego wydarzenia wymaga zdecydowanej, skoordynowanej i adekwatnej odpowiedzi - na poziomie narodowym, sojuszniczym i międzynarodowym" - napisał rumuński przywódca.

Dan podkreślił również, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zapowiedział skierowanie sprawy do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rumunia ma też podjąć "adekwatne środki", aby nie dopuścić do rozlania się wojny na terytorium NATO.

Oburzenie incydentem wyrazili europejscy liderzy, m.in. prezydent Łotwy Edgars Rinkevics, premier Litwy Inga Ruginiene, wicepremier Belgii Maxime Prevot, premier Węgier Peter Magyar oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Do sprawy odniósł się także minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. - Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy wynik nieudolności, Rosja wciąż jest niebezpieczna i musimy się przed nią bronić - powiedział agencji Reutera.

Źródła: AFP, Reuters





