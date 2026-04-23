Rosja grozi państwom europejskim. "Mogą trafić na listę celów"

Krzysztof Ryncarz

Wszystkie państwa, które przyjmą francuskie bombowce zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, mogą stać się celem rosyjskiego wojska - stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko. Wśród państw, które wyraziły wstępne zainteresowanie przyjęciem francuskich bombowców, znajduje się również Polska. Gruszko propagandowo grzmi o "strategicznym zagrożeniu dla Moskwy".

Aleksander Gruszko na tle rosyjskiego sprzętu wojskowego
Rosja odpowiada na nowe działania Francji. Chodzi o rozszerzenie parasola nuklearnego w EuropieAFP

W skrócie

  • Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko ostrzegł, że państwa przyjmujące francuskie bombowce zdolne do przenoszenia broni nuklearnej mogą stać się celem rosyjskiego wojska.
  • Francja rozważa rozmieszczenie bombowców nuklearnych w państwach takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Holandia, Belgia, Grecja, Szwecja i Dania.
  • Prezydent Francji Emmanuel Macron zaznaczył, że zmiana francuskiej doktryny nuklearnej wynika ze wzrostu ryzyka konfliktów na skalę globalną.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Oczywiście nasze wojsko będzie musiało blisko przyglądnąć się tej kwestii w kontekście aktualizacji listy celów priorytetowych na wypadek poważnego konfliktu - stwierdził Gruszko.

- Tym samym zamiast wzmocnić obronę swoich sojuszników, którym nie oferuje niepodważalnych gwarancji, Francja w rzeczywistości osłabia bezpieczeństwo tych państw - dodał rosyjski wiceminister.

Rosja ostrzega Europę. Mówią o strategicznym zagrożeniu

Rosyjski polityk ocenił, że działania te stanowią "część niekontrolowanej rozbudowy" potencjału nuklearnego NATO, a więc "strategiczne zagrożenie dla Rosji".

Świat

W poniedziałek na temat współpracy w zakresie obrony, w tym tej nuklearnej, rozmawiali prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk. Komentując te doniesienia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził we wtorek propagandowo, że "Europa ma wyraźne ambicje nuklearyzacji i militaryzacji".

Francja rozmawia z sojusznikami o programie nuklearnym

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w marcu, że kraj planuje rozszerzyć swój arsenał jądrowy. Stwierdził również, że Francja rozważa rozmieszczenie w państwach sojuszniczych bombowców zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej.

Według Macrona wśród państw zainteresowanych współpracą znalazły się: Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Holandia, Belgia, Grecja, Szwecja i Dania.

Zmiana francuskiej doktryny nuklearnej wynika ze "wzrostu ryzyka występowania konfliktów na skalę globalną przekraczających próg nuklearny" - zaznaczył Macron, ogłaszając decyzję. - Obecnie przeżywamy okres geopolitycznych zawirowań, który niesie ze sobą wiele zagrożeń - dodał francuski prezydent.

Źródło: Reuters

Świat

Najnowsze