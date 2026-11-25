W skrócie Ekspert Iwan Stupak ostrzega, że eskalacja napięć na Morzu Bałtyckim i groźby Rosji pod adresem Estonii mogą doprowadzić do bezpośredniego starcia z NATO.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Estonię o prowokacyjne działania, twierdząc, że doprowadziły one oba kraje na skraj otwartej wojny.

Obwód królewiecki pozostaje dla Kremla punktem krytycznym, gdyż Rosja obawia się jego odcięcia od dostaw oraz wykorzystuje ten teren do straszenia Europy.

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Napięcia na Morzu Bałtyckim mogą doprowadzić do bezpośredniego starcia Rosji z NATO? Ekspert wojskowy i były pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwan Stupak nie wyklucza takiego scenariusza. Jak podkreślił w rozmowie z agencją Unian, wiele zależy od decyzji Władimira Putina. - Wszystko jest możliwe. A na co osobiście odważy się Putin... tylko Bóg jeden wie - ocenił.

Stupak odniósł się do rosnących napięć wokół Królewca i na Bałtyku. Zwrócił uwagę, że znajdująca się tam rosyjska baza Floty Bałtyckiej ułatwia Moskwie eskortowanie jednostek tzw. floty cieni. - Flota cienia poruszająca się po Morzu Bałtyckim często jest wspierana przez okręty wojenne - zaznaczył.

Specjalista przypomniał również ubiegłoroczny incydent, podczas którego niemiecka straż graniczna próbowała zatrzymać jeden ze statków. Wówczas na pomoc jednostce przypłynął rosyjski okręt, a wsparcia udzielił także rosyjski myśliwiec.

Zdaniem eksperta działania podejmowane przez Europejczyków mają ograniczyć swobodę poruszania się rosyjskiej floty cieni, a tym samym utrudnić Moskwie transport komponentów wojskowych i innych towarów.

Królewiec od lat jest słabym punktem Rosji. Kreml obawia się blokady

Stupak zwrócił uwagę, że szczególnie wrażliwym obszarem dla Rosji pozostaje obwód królewiecki. To eksklawa, która nie ma bezpośredniego połączenia lądowego z pozostałą częścią Federacji Rosyjskiej. Jest otoczona przez państwa należące do NATO.

- Zawsze uważano, że Europejczycy w każdej chwili mogą spróbować odciąć dostawy drogą morską lub lądową i ta eksklawa w pewnym momencie upadnie - wyjaśnił były pracownik SBU w rozmowie z Unian.

Według eksperta Moskwa obawia się takiego scenariusza i regularnie ćwiczy warianty kryzysowe. - Bardzo się tego boją, ale stale ćwiczą reakcje na różne sytuacje - mówił. Jednym z rozważanych przypadków jest wprowadzenie przez Litwę zakazu przewozu towarów koleją do Królewca. Rosjanie analizują wówczas, jak długo eksklawa byłaby w stanie funkcjonować.

Jednocześnie Stupak podkreślił, że położenie obwodu ma dla Kremla również znaczenie militarne. - Są tak blisko Europy, jak to tylko możliwe - można tam umieścić cokolwiek i zagrozić Europie - zauważył.

Rosja grozi Estonii. Ekspert nie wyklucza bezpośredniego starcia

Odnosząc się do gróźb kierowanych pod adresem Estonii, ekspert wskazał na poparcie tego kraju dla ukraińskich ataków na rosyjskie jednostki na Morzu Bałtyckim. Według niego właśnie to wywołało niezadowolenie Moskwy i doprowadziło do zaostrzenia retoryki Kremla.

Stupak przyznał, że nie wiadomo, czy Rosja rzeczywiście jest gotowa na konflikt z Estonią. Nie wykluczył jednak, że napięcia mogą doprowadzić do bezpośredniego starcia z NATO. Zaznaczył przy tym, że choć otwarcie kolejnego frontu nie byłoby dla Moskwy korzystne, podobne argumenty nie powstrzymały jej przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie napięcia między Rosją a państwami regionu Bałtyku wyraźnie wzrosły. Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna oświadczył, że Ukraina ma pełne prawo do obrony przed rosyjską agresją. Odnosząc się do ataku na rosyjski statek Sparta II w Zatoce Fińskiej, otwiera się w nowym oknie, określił go jako przejaw samoobrony Ukrainy w wojnie rozpętanej przez Rosję.

Odmienne stanowisko przedstawiła Moskwa. Rosyjskie MSZ oskarżyło Estonię o prowokacyjne działania, które - według rosyjskiej dyplomacji - doprowadziły oba kraje na skraj otwartej wojny.

Estonia ostatnio zdecydowała o zamknięciu przejść granicznych z Rosją od 1 grudnia.

Źródło: Unian



