W skrócie Rosja ostro skrytykowała plany UE budowy "muru dronowego" na wschodniej granicy, twierdząc, że takie działania zwiększą napięcia militarne i polityczne.

Moskwa oskarżyła UE o polityczne gry i podkreśliła brak dowodów na udział rosyjskich dronów w naruszaniu europejskiej przestrzeni powietrznej.

Projekt Straży Wschodniej Flanki obejmuje zaawansowane wykrywanie i przechwytywanie dronów oraz przyznanie Polsce największych środków z funduszu obrony UE.

Rosja w sobotę ostro skrytykowała plany Unii Europejskiej dotyczące budowy tzw. muru dronowego wzdłuż wschodniej granicy UE.

Jak podała państwowa agencja informacyjna RIA Novosti, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że posunięcia te doprowadzą do "wzrostu napięć militarnych i politycznych na naszym kontynencie".

Rosyjski MSZ dodał, że plany te są wyrazem "osobistych ambicji i gier politycznych elit rządzących UE".

Moskwa zaznaczyła również, iż rosyjscy piloci przestrzegają międzynarodowych zasad żeglugi powietrznej. Dodała, że nie ma dowodów na to, że drony, które przekroczyły europejską przestrzeń powietrzną, były rosyjskie i nazwała reakcję UE "histerią".

Straż Wschodnia na granicy UE. Projekt muru dronowego

W piątek odbyła się wideokonferencja na temat muru dronowego, zwołana na wniosek komisarza UE ds. obrony Andrius Kubilius.

Zaproszenie otrzymało dziewięć państw UE, w tym Polska, którą reprezentował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Oprócz nas zaproszono: Bułgarię, Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Rumunię i Słowację.

- Rosja wystawia UE i NATO na próbę. Nasza odpowiedź musi być zdecydowana, jednolita i natychmiastowa - oznajmił Kubilius.

Przyznał przy tym, że priorytetem jest obecnie "mur dronowy", który obejmie zaawansowane wykrywanie dronów, ich śledzenie oraz możliwość przechwytywania.

Straż Wschodniej Flanki. Kompleksowa ochrona UE

Jak tłumaczył Kubilius, Straż Wschodniej Flanki będzie kładła też nacisk na bezpieczeństwo morskie w regionie Mórz Bałtyckiego i Czarnego oraz świadomość sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej.

- To wspólne podejście pomogłoby również w innych obszarach, takich jak kontrola graniczna, aby chronić nas przed nielegalną migracją. Wszystkie te elementy są częścią szerszego obrazu, szerszego projektu - Straży Wschodniej Flanki - który musi zostać rozwinięty jako projekt regionalny i interoperacyjny - powiedział komisarz.

Komisja Europejska przyznała Polsce największą część z puli 150 mld euro pożyczek na obronę SAFE. Z kwotą w wysokości 43,7 mld euro Polska będzie największym beneficjentem programu. W dalszej kolejności są Rumunia, Francja i Węgry, które mają otrzymać po ponad 16 mld euro.

