W skrócie Władimir Putin wyraził gotowość, by Rosja dołączyła do Rady Pokoju, płacąc miliard dolarów za członkostwo.

Putin zaproponował wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w USA do opłacenia udziału Rosji w Radzie.

Negocjacje w tej sprawie mają odbyć się w czwartek w Moskwie z udziałem przedstawicieli USA.

Podczas spotkania z palestyńskim liderem Władimir Putin zadeklarował, że w trakcie rozmów ze Steve Witkoffem i Jaredem Kushnerem, jakie mają się odbyć w Moskwie, poruszy kwestię dołączenia Rosji do nowo utworzonej Rady Pokoju.

Prezydent Rosji chce wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa, by zapewnić sobie stałe miejsce w Radzie. Donald Trump zarządził, że od państw pobierana jest opłata w wysokości 1 mld dol.

- Omówimy obecną sytuację w Strefie Gazy i całej Palestynie, na linii izraelsko-palestyńskiej. Omówimy również inicjatywy prezydenta USA mające na celu stworzenie nowej struktury, której celem, naszym zdaniem, jest przede wszystkim rozwiązanie sytuacji w Palestynie i Strefie Gazy - zapowiedział Putin w kontekście spotkania z amerykańskimi negocjatorami zaplanowanego na czwartkowy wieczór.

Rosja w Radzie Pokoju. Putin podziękował Trupowi za zaproszenie

Zainteresowanie uczestnictwem w Radzie Pokoju przedstawił po raz pierwszy podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w środę.

- Zawsze wspieraliśmy i nadal wspieramy wszelkie działania mające na celu wzmocnienie stabilności międzynarodowej. Doceniamy również wkład obecnej administracji USA w znalezienie rozwiązania kryzysu ukraińskiego - powiedział Putin, dziękując Trumpowi i podkreślając, że zaproszenie do nowej organizacji Rosji dotyczyły przede wszystkim "rozwiązań na Bliskim Wschodzie i poszukiwania rozwiązań "palących problemów narodu palestyńskiego".

- Kluczowe jest, aby cały proces wniósł pozytywny wkład w długoterminowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, na podstawie stosownych decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konieczne jest również uwzględnienie fundamentalnych potrzeb i pragnień Palestyńczyków - mówił prezydent Rosji cytowany przez agencję TASS.

Miliard dolarów za członkostwo w Radzie Pokoju. Putin chce użyć zamrożonych aktywów

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Putin wysunął pomysł, aby miliard dolarów, jakie Rada Pokoju pobiera od państw aspirujących członkostwa, opłacić z aktywów zamrożonych w amerykańskich bankach po rosyjskiej napaści na Ukrainę.

- Jeszcze zanim podejmiemy decyzję o naszym udziale w Radzie Pokoju i jej działalności, biorąc pod uwagę szczególne relacje Rosji z narodem palestyńskim, uważam, że moglibyśmy przekazać Radzie Pokoju miliard dolarów z rosyjskich aktywów zamrożonych przez poprzednią administrację USA - powiedział Putin.

- Pozostałe środki z naszych zamrożonych aktywów w USA mogłyby zostać przeznaczone na odbudowę terytoriów zniszczonych przez walki po zawarciu traktatu pokojowego między Rosją a Ukrainą. Omawiamy również tę możliwość z przedstawicielami administracji USA - poinformował prezydent Federacji Rosyjskiej.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przedstawiciel Putina Kiriłł Dmitriew spotkał się z amerykańską delegacją składająca się ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ustalono, że negocjacje amerykańsko-rosyjskie będą kontynuowane w czwartek w Moskwie. To podczas nich Władimir Putin zamierza przekonać USA, żeby do opłacenia rosyjskiego członkostwa w Radzie Pokoju wykorzystać zamrożone aktywa rosyjskie.

Źródło: Reuters, TASS

