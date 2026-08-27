W skrócie Przedstawicielka Unii Europejskiej przekazała, że obecnie nie ma oznak przygotowań Rosji do ataku na któreś z europejskich państw.

Szefowa francuskiego kontrwywiadu Celine Berthon wyraziła obawy dotyczące nasilających się aktów ingerencji i kampanii dezinformacyjnych powiązanych z Rosją we Francji.

W Niemczech doszło do incydentu z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, a władze podejrzewają, że za próbą ataku stoi Rosja.

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- Co do zasady europejskie agencje wywiadowcze nie widzą żadnego ryzyka ataku Rosji na państwa europejskie i ta ocena się nie zmienia. Jak chodzi o zagrożenie dla europejskich członków NATO, nie widzimy, żeby coś miałby być przygotowywane - stwierdziła pod warunkiem anonimowości unijna urzędnik, cytowana przez AFP.

Jednocześnie zaznaczyła, że od momentu wybuchu wojny w UkrainieKreml "stara się aktywnie tworzyć problemy dla naszych państw". - Rosja oczywiście jest gotowa do eskalacji - powiedziała.

- To, co widzimy, to ataki hybrydowe i nie do końca hybrydowe, które zakładamy, że będą pojawiać się nadal - dodała.

Szefowa francuskiego kontrwywiadu ostrzega. "Początek wojny"

- Od 2022 roku obserwujemy gwałtowny i znaczący wzrost liczby aktów ingerencji na naszym terytorium - powiedziała z kolei szefowa francuskiego kontrwywiadu Celine Berthon podczas La Ref, prestiżowego spotkania liderów biznesu w Paryżu.

Szefowa DGSI przypomniała m.in. głośne przypadki malowania gwiazd Dawida na budynkach w Paryżu, a także kampanie dezinformacyjne prowadzone przez sieci powiązane z Rosją.

- Wszystko to stanowi część początków wojny, która nie jest wojną fizyczną, nie jest wojną militarną i niekoniecznie jest publicznie uznawana za wymierzoną w nasz kraj, ale już teraz obejmuje ataki na nasz kraj - zauważyła Berthon.

Incydent z dronem w Niemczech. "Ostrzeżenie"

Odniosła się również do incydentu dronowego na lotnisku w Lipsku z początku sierpnia.

- Odkrycie drona z ładunkiem wybuchowym w Lipsku stanowi ostrzeżenie, że musimy liczyć się z możliwością bezpośrednich, bardziej brutalnych wrogich działań na terytorium naszego kraju - przyznała Berthon.

W nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lotnisko w Lipsku wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałami wybuchowymi.

Zgodnie z ustaleniami niemieckich służb dron znaleziony na lotnisku celowo uderzył wcześniej w skrzydło zaparkowanego Antonowa. Materiały wybuchowe nie eksplodowały jednak po zetknięciu z maszyną; według dziennika "Bild" do wybuchu nie doszło z powodu uszkodzonego zapalnika. We wtorek niemieckie media podały, że w okolicy lotniska śledczy znaleźli trzeci dron oraz materiały wybuchowe, które prawdopodobnie mają związek z tamtą próbą ataku.

Niemieckie władze podejrzewają, że za incydentem w Lipsku stoi Rosja. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział we wtorek, że odpowiedzialni za ataki hybrydowe na kraj zapłacą za nie swoją cenę.



