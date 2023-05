Rosja: Dzieci zamknęły kolegę w stodole. Chłopiec spłonął żywcem

Oprac.: Jakub Krzywiecki Świat

We wsi na przedmieściach Moskwy doszło do tragicznego zdarzenia, 11-letni chłopiec spłonął żywcem. Znajdował się w stodole, gdzie zamknęły go inne dzieci. To oficjalne ustalenia Komitetu Śledczego Rosji.

Zdjęcie Służby opublikowały zdjęcia z miejsca tragedii. Okoliczni mieszkańcy przynoszą tam kwiaty i zabawki / Komitet Śledczy Rosji/Елена Мохова/VK / Telegram