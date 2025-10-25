W skrócie Rosja wysyła drony nad Europę w celu testowania reakcji państw i prowadzenia rozpoznania.

Moskwa próbuje osłabić wolę wsparcia dla Ukrainy i podsycać antywojenne nastroje w Europie.

Budanow podkreśla, że wzmocnienie Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.

Szef Wywiadu Wojskowego ukraińskiej armii Kyryło Budanow przekazał w wywiadzie dla włoskiej gazety "Il Foglio", że Kreml chce zniszczyć przekonanie w głowach Rosjan, że Europa jest silna i coś warta. Co więcej, zdaniem wojskowego Moskwa ma kilka celów, które stoją za wysyłaniem dronów w przestrzeń powietrzną krajów europejskich.

Rosyjskie drony nad Europą. Budanow: Sprawdzają waszą reakcję

Jednym z nich, jak ocenił Budanow, jest sprawdzanie reakcji Europejczyków, kiedy wrogi statek bezzałogowy wedrze się w przestrzeń powietrzną ich państwa.

- Sprawdzają waszą zdolność do podejmowania decyzji, gotowość do użycia siły. W międzyczasie prowadzą rozpoznanie, wykrywają wasze systemy, rozumieją, jak działają i gdzie się znajdują - tłumaczył w rozmowie z włoskimi mediami.

Ponadto Rosja chce podsycać antywojenne nastroje w europejskich krajach. Według szefa ukraińskiego wywiadu Władimir Putin próbuje osiągnąć swój cel poprzez wysyłanie dronów, sabotaże w fabrykach i na kolei, a także cyberataki.

- Dla nich to podwójna korzyść: jeśli wy, Europejczycy, zmęczycie się wojną, to pomoc, która dociera do Ukrainy się zmniejszy. A tymczasem Rosjanie sieją wśród narodów europejskich przekonanie, że nie warto walczyć z Rosją - mówił Kyryło Budanow, zaznaczając, że nie jest to jego stwierdzenie, a rosyjska opinia na ten temat.

Moskwa testuje odpowiedź Europejczyków. Czy Ukraina może pomóc sojusznikom?

Budanow pytany, jak Ukraina może pomóc Europie w ochronie przed takimi działaniami Federacji Rosyjskiej, stwierdził, że na czas pełnoskalowej wojny możliwości Kijowa są ograniczone. Dodał, że ma to związek też z przyszłością i zmianą architektury bezpieczeństwa na Starym Kontynencie.

- Z geograficznego punktu widzenia odpowiedź jest oczywista: wszystkim opłaca się wzmocnić Ukrainę, aby służyła jako bufor, tarcza. W ten sposób Europa zostanie uratowana (...) - mówił.

Szef Wywiadu Wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy nadmienił, że obecnie pomoc udzielana przez Kijów opiera się na dzieleniu się doświadczeniem w dziedzinie obronności. - Ale jeśli Rosja stanie się bardziej aktywna, a przygotowuje się do tego, Europejczycy będą potrzebowali zupełnie innej odpowiedzi (na ataki hybrydowe - red.) - podkreślił Kyryło Budanow.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie w kilku europejskich krajach - w tym Polsce - doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. Kilka bezzałogowych maszyn, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zneutralizowane przez nasze wojsko.

Źródła: Unian, "Il Foglio"

