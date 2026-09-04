W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku swoich sił na dwa statki towarowe na Morzu Czarnym, które według oświadczenia miały przewozić broń i sprzęt wojskowy dla Ukrainy.

Reuters nie potwierdził niezależnie informacji przedstawionych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Według lokalnych władz, ukraiński atak drona spowodował pożar w składzie ropy naftowej w rosyjskim porcie Soczi, a świadkowie słyszeli nocne eksplozje i zauważyli pożar w miejscowości Sirius.

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Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że jego siły zbrojne zaatakowały dwa statki towarowe przepływające przez Morze Czarne, przewożące broń, amunicję i sprzęt wojskowy przeznaczony dla sił ukraińskich.

"Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują grupowe ataki na jednostki pływające i infrastrukturę portową wykorzystywaną w interesie Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu dnia bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały na Morzu Czarnym statek typu masowiec przewożący broń i amunicję, a także statek typu kontenerowiec transportujący sprzęt wojskowy" - czytamy w oświadczeniu.

Agencja Reutera nie była w stanie niezależnie zweryfikować tego oświadczenia.

Podobny komunikat pojawił się pod koniec lipca. Wówczas również rosyjski MON przekazał, że "siły rosyjskie zaatakowały co najmniej dwa ukraińskie statki, w tym masowiec przewożący ładunek wojskowy na Morzu Czarnym i statek w porcie w Mikołajowie".

"Trafione zostały obiekty infrastruktury kompleksu przeładunkowego w porcie w Mikołajowie, służące do dostaw i składowania ładunków wojskowych, a także zbiorniki z paliwem i środkami smarnymi przeznaczone dla ukraińskich sił zbrojnych" - podano wówczas.

Ukraina - Rosja. Atak w porcie Soczi nad Morzem Czarnym

Wcześniej ukraiński atak drona spowodował pożar w składzie ropy naftowej w rosyjskim porcie Soczi nad Morzem Czarnym - poinformowały władze kraju krasnodarskiego, gdzie położone jest miasto.

Jak podaje Reuters, wskutek ukraińskiego ataku na Soczi, przeprowadzonego w nocy z czwartku na piątek, wybuchł pożar w składzie ropy naftowej. Informację przekazały władze Kraju Krasnodarskiego.

Interfax donosi, że celem uderzenia był terminal naftowy Sirius. Według wstępnych ustaleń nikt nie został ranny.

Jak przekazał UNIAN, mieszkańcy Soczi słyszeli w nocy liczne eksplozje, a świadkowie donosili o pożarze w miejscowości Sirius.



