Rosja domaga się wyjaśnień od USA. Chodzi o cenny surowiec

Marcin Jan Orłowski

Kreml reaguje na działania Stanów Zjednoczonych w sprawie ograniczeń handlu wenezuelską ropą. Jak zapowiedział Dmitrij Pieskow, Moskwa będzie domagać się w tej sprawie szczegółowych wyjaśnień. Decyzją władz w Waszyngtonie eksploatacja złóż w Wenezueli będzie otwarta, ale z wykluczeniem Rosji.

Surowy szyb naftowy umieszczony na tle przemysłowego budynku, obok wyraźnie widocznej sylwetki poważnie wyglądającego mężczyzny w garniturze o siwych włosach.
Rosja reaguje na działania USA ws. wenezuelskiej ropyMARYORIN MENDEZ / SEFA KARACAN / ANADOLUAFP

Amerykański Departament Skarbu wydał we wtorek ogólną licencję, która ma ułatwić poszukiwanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu w Wenezueli.

    Dokument ten wprowadza jednak szereg zastrzeżeń. Między innymi zezwolenie nie obejmuje transakcji, w których biorą udział obywatele lub podmioty pochodzące z Federacji Rosyjskiej.

    Wenezuelska ropa. Kreml reaguje na decyzję USA

    Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, poinformował w środę dziennikarzy, że Rosja zamierza wyjaśnić tę sytuację z Waszyngtonem. Jak przekazał, Moskwa wykorzysta do tego celu dostępne kanały komunikacji dyplomatycznej.

    Rosja od lat utrzymuje bliskie kontakty gospodarcze i polityczne z rządem w Caracas, a rosyjskie firmy energetyczne były dotychczas istotnymi graczami w wenezuelskim sektorze naftowym.

    Wykluczenie ich z nowej licencji może znacząco wpłynąć na interesy Moskwy w regionie.

    Biały Dom decyduje o wenezuelskiej ropie

    Wydanie licencji przez USA jest postrzegane przez ekspertów jako element szerszej strategii mającej na celu zwiększenie podaży ropy na światowych rynkach oraz stabilizację sektora energetycznego w Ameryce Łacińskiej.

    Jednocześnie utrzymanie restrykcji wobec rosyjskich firm wpisuje się w politykę sankcyjną Waszyngtonu prowadzoną wobec Federacji Rosyjskiej w związku z militarną inwazją w Ukrainie.

