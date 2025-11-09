Rosja czeka na odpowiedź USA. Ławrow: Kwestia jest rozważana

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

USA poinformowały Rosję o rozpatrywaniu propozycji Władimira Putina, dotyczącej utrzymania ograniczeń określonych w Nowym Traktacie o Redukcji Zbrojeń Strategicznych - przekazał szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Jak dodał, Waszyngton nie odpowiedział jednoznacznie, informując jedynie, że kwestia ta jest rozważana. Porozumienie ma wygasnąć na początku 2026 roku.

Siergiej Ławrow
Siergiej ŁawrowShamil ZhumatovAFP

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekazał, że Stany Zjednoczone poinformowały Kreml kanałami dyplomatycznymi o rozpatrywaniu propozycji Władimira Putinadotyczącej utrzymania ograniczeń określonych w Nowym Traktacie o Redukcji Zbrojeń Strategicznych także po jego planowanym wygaśnięciu w lutym 2026 roku.

- Jak dotąd nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi ze strony Waszyngtonu. Powiedziano nam kanałami dyplomatycznymi, że "kwestia jest rozważana" - powiedział Ławrow w wywiadzie dla RIA Novosti.

Wcześniej rosyjski przywódca oświadczył, że Rosja jest gotowa nadal przestrzegać ograniczeń traktatu przez rok po jego wygaśnięciu, pod warunkiem wzajemności ze strony Stanów Zjednoczonych.

Wojna w Ukrainie. Ławrow: Rosja nie rezygnuje z zasad

Ławrow podkreślił w rozmowie z agencją, że "regularny kontakt z USA jest ważny dla dyskusji o sprawie ukraińskiej". Zaznaczył jednak, że zakończenie "konfliktu" w Ukrainie nie będzie możliwe bez "usunięcia jego przyczyn i uwzględnienia rosyjskich interesów".

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Szef rosyjskiego MSZ odniósł się też do szczytu Trump - Putin w Anchorage na Alasce. Stwierdził, że osiągnięte tam porozumienia "są kompromisem", ale "Rosja nie rezygnuje z zasad".

    - Integralność terytorialna Rosji i wyniki referendów z 2014 i 2022 roku nie są pod wpływem porozumień z USA - podkreślił i dodał, że Rosja czeka obecnie na potwierdzenie od Stanów Zjednoczonych, że porozumienia z Anchorage "pozostają w mocy".

    Spotkanie Trump - Putin na Alasce. Świat rozczarowany

    Szczyt Trump-Putin w oczach świata miał znaczenie bardziej symboliczne - przywódcy podkreślili wzajemny szacunek i otwartość na naprawę relacji USA - Rosja, lecz jak podkreślają światowi przywódcy, nie doszło do przełomu w kluczowej sprawie, jaką jest wojna w Ukrainie.

    "Putin otrzymał czerwony dywan wraz z Trumpem, Trump natomiast nic. Tak jak można było się obawiać: nie ma zawieszenia broni, nie ma pokoju. Nie ma prawdziwego postępu - wyraźnie 1:0 dla Putina - nie ma nowych sankcji. Dla Ukraińców: nic. Dla Europy: głębokie rozczarowanie" - komentował później dyplomata Wolfgang Ischinger, były ambasador Niemiec w USA.

    Rosyjskie testy nuklearne. Ławrow: Trwają prace

    Wcześniej, w sobotę Ławrow poinformował, że trwają prace nad rozporządzeniem Władimira Putina w sprawie przygotowania propozycji ewentualnej rosyjskiej próby nuklearnej.

    Piotr Białczyk
    Piotr Białczyk

      Według TASS Ławrow powiedział: "Odnośnie instrukcji prezydenta Władimira Putina, wydanej na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 5 listopada, została ona przyjęta do realizacji i trwają nad nią prace. Opinia publiczna zostanie poinformowana o rezultatach"

      Rozporządzenie było odpowiedzią na ogłoszenie prezydenta Donalda Trumpa z zeszłego tygodnia o wznowieniu przez Stany Zjednoczone prób nuklearnych.

      TASS zacytował również wypowiedź Ławrowa, który stwierdził, że Rosja nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych żadnych wyjaśnień, dotyczących rozporządzenia Trumpa.

      Relacje rosyjsko-amerykańskie gwałtownie pogorszyły się w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ Trump, sfrustrowany brakiem postępów w zakończeniu wojny na Ukrainie, odwołał planowany szczyt z Putinem i po raz pierwszy od powrotu do Białego Domu w styczniu nałożył sankcje na Rosję.

      Źródło: Reuters

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
