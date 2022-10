W rosyjskim Gelendżyku w Kraju Krasnodarskim Rosgwardia przeprowadziła ćwiczenia i symulowany atak terrorystyczny w szkole średniej. Formacja, która jest połączeniem rosyjskich sił policyjnych i wojskowych, nie uprzedziła o planach ćwiczeń ani uczniów, ani nauczycieli placówki.

Jak pisze Radio Swoboda, "atak" zorganizowano 19 października. Uzbrojeni w karabiny szturmowe funkcjonariusze weszli na teren szkoły i według relacji uczniów - oddano kilka strzałów w powietrze.

Pretensje rodziców i sprzeczne komunikaty

Uczniowie i ich rodzicie nie zostali wcześniej poinformowani o ćwiczeniach. Dzieci miały się bać i płakać. Rodzice w mediach społecznościowych zgłaszali pretensje do władz miejskich i mera Aleksieja Bogodistowa.

"Weszli z karabinami, zaczęli strzelać, dzieci się bały. Nauczyciele byli w szoku! Co by było, jeżeli ktoś skoczyłyby z drugiego piętra albo dostał ataku epilepsji? Kto będzie za to odpowiedzialny" - napisał jeden z nich, cytowany przez Radio Swoboda.

Rodzice mieli też sugerować, że napiszą w tej sprawie do prokuratury.

Urząd Miasta Gelendżyk zapewniał, że w trakcie ćwiczenia "podjęto wszelkie środki bezpieczeństwa", a "uczniowie zostali poinformowani za pośrednictwem systemu powiadomień, że odbywa się ćwiczenie".

Według Radia Swoboda żaden z uczniów szkoły nie potwierdził tej informacji.