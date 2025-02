Rosja skupia się na Afryce. Planują otworzyć kilka ambasad

Liberia przez lata odmawiała Kremlowi prawa do otwarcia przedstawicielstwa dyplomatycznego , ale po jesiennych wyborach w 2023 r. nowa administracja pod rządami prezydenta Josepha Boakai zasygnalizowała, że jest gotowa do zacieśnienia więzi z Rosją. Opozycyjny Kongres na rzecz Zmian Demokratycznych (CDC) ostrzegł, że próba nawiązania stosunków dyplomatycznych z Rosją, pomimo długoletnich relacji Liberii ze Stanami Zjednoczonymi , "stanowi poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności kraju ".

Rosja chce umocnić swoją pozycję w Afryce. W tle dostęp do Atlantyku

Gambia, Gwinea Równikowa, Kamerun, Liberia i Togo leżą wzdłuż wybrzeża, co wyraźnie pokazuje, że Rosja konsekwentnie toruje sobie drogę do strategicznego dostępu do Oceanu Atlantyckiego. Komory dałyby jej natomiast dostęp do zachodniej części Oceanu Indyjskiego, gdzie rywalizują ze sobą Indie i Chiny.