W skrócie Rosyjskie władze miały planować zabójstwa Ilji Ponomariowa i Garry'ego Kasparowa w Stanach Zjednoczonych - wynika z informacji "El Mundo".

Władze USA poinformowały Kasparowa o grożącym mu zamachu i zapewniły mu ochronę. Z kolei próby zabójstwa Ponomarijewa były bardziej zaawansowane.

Według gazety planowano również zamachy na innych opozycjonistów m. in. w Wilnie.

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Od kilku miesięcy Moskwa planuje zabójstwa liderów rosyjskiej opozycji - przedsiębiorcy Ilji Ponomariowa i byłego mistrza świata w szachach Garry'ego Kasparowa - przekazał hiszpański dziennik "El Mundo".

Dodano, że latem 2026 roku władze USA powiadomiły Kasparowa, że stał się celem zbliżającej się próby zamachu. Poskutkowało to tym, że pierwszy raz od przeprowadzki do Nowego Jorku w 2013 roku zapewniono mu ochronę - podały źródła z otoczenia działacza opozycyjnego.

Dziennik przekazał, że plany zabicia Ilji Ponomariowa były "na jeszcze bardziej zaawansowanym etapie".

"El Mundo" poinformował, że amerykańskie służby zidentyfikowały grupę pięciu osób, które działały na polecenie Moskwy.

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Zaznaczono, że zostali oni wynajęci do przeprowadzenie inwigilacji celów oraz ich likwidacji. Jeden z "agentów" wykonał zdjęcia dwóch obiektów w Waszyngtonie związanych z Ponomariowem. Ustalono, że za fotografowanie obiektów oferowano od 1000 do 1500 dolarów, a za samo morderstwo - 40 tysięcy dolarów.

Według gazety do próby zamachu nie doszło, ponieważ wykonawca zrezygnował.

Rosyjskie służby miały planować także trzecie morderstwo - ofiara miała zostać zaatakowana w Wilnie i dźgnięta nożem lub podpalona. Personalia tej osoby nie zostały podane. Nieoficjalnie przekazano, że celem miał być Władimir Kara-Murza.

"El Mundo" przekazało, że dwóch członków grupy miało zapłacić około 200 dolarów obywatelowi USA za sfotografowanie adresu zamieszkania rosyjskiego lidera opozycji w Wilnie.

Rosja poluje na opozycjonistów. Lista potencjalnych celów

Na celowniku grupy był także współzałożyciel Forum Wolnej Rosji, Iwan Tiutrin. W ostatnich miesiącach litewska policja ostrzegła go, że może zostać zaatakowany. Nie przekazano, czy to on był opozycjonistą, który miał zostać zabity w Wilnie. Zapłata za jego zabicie miała wynieść 25 tysięcy dolarów.

Lista potencjalnych celów obejmuje także baszkirskiego działacza i założyciela Komitetu Baszkirskiego Ruchu Narodowego za Granicą, Rusłana Gabbasowa.

W 2025 roku znalazł on w swoim samochodzie lokalizator, a litewscy prokuratorzy odkryli plan zamachu na jego życie.

W kwietniu 2026 roku media przekazały, że zatrzymano 55-letniego mężczyznę, który miał planować podwójne morderstwo na Litwie. Jedną z ofiar mógł być Gabbasow. On sam potwierdził, że litewskie służby specjalne wykryły próbę zamachu na jego życie.

Źródło: "El Mundo"



