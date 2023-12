- Zachód nie porzuca swojej strategii powstrzymywania Rosji i nie rezygnuje ze swoich agresywnych celów w Ukrainie . My nie nie zamierzamy rezygnować z naszych celów na rzecz "specjalnej operacji wojskowej" - (propagandowe określenie napaści na Ukrainę - red.) - powiedział we wtorek Władimir Putin.

Putin powiedział także na odprawie z wojskowymi, że Rosja w stosunkach z Ukrainą będzie kierować się własnymi interesami, niezależnie od prób Kijowa w zakresie zawarcia jakichkolwiek porozumień. Mimo to jest gotowy do rozmów pokojowych pod pewnymi warunkami.

Putin wściekły na NATO

- W 1991 roku powiedzieli: "Ani cala w tę stronę". Do cholery, "ani cala", a nagle pojawiają się przy naszym płocie. I zajęli kraje bałtyckie, zajęli całą Europę Wschodnią. Po co? Było mnóstwo różnych propozycji w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego po zimnej wojnie, były one do przyjęcia dla wszystkich - przekonywał.