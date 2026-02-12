Rosja blokuje kolejną aplikację w kraju. "To krok w tył"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Rosyjskie władze potwierdziły w czwartek decyzję o zablokowaniu w kraju aplikacji WhatsApp. Rosjanie zachęcani są do przejścia na krajową aplikację Max. "Robimy co w naszej mocy, aby użytkownicy nadal mieli dostęp do aplikacji" - napisał WhatsApp w komunikacie.

Dwie osoby w zimowych ubraniach spacerują po zaśnieżonym placu przed murem Kremla. W prawym dolnym rogu kadru duże zbliżenie ekranu smartfona, na którym widoczna jest ikona aplikacji WhatsApp.
Rosja zablokowała aplikację WhatsAppMATTHIAS BALK / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE / HECTOR RETAMALAFP

W skrócie

  • Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził decyzję o zablokowaniu WhatsApp w Rosji.
  • Obywatele Rosji są zachęcani do korzystania z rosyjskiej aplikacji Max.
  • WhatsApp skomentował blokadę, zapewniając, że robi wszystko, by użytkownicy mieli dostęp do aplikacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Decyzja o blokadzie aplikacji WhatsApp rzeczywiście została podjęta i wdrożona - przekazał w czwartek rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Jak zaznaczył, decyzja zapadła "z powodu niechęci korporacji Meta do przestrzegania norm i litery prawa rosyjskiego".

Prorosyjska agencja Ria Novosti przypomina jednocześnie, że w Rosji zakazane jest korzystanie z innych platform takich jak Facebook i Instagram, również należących do Meta, która jest uznana w kraju za organizację ekstremistyczną.

Pieskow zachęcił jednocześnie obywateli do przejścia na rosyjską aplikację do komunikacji Max. - To rozwijający się komunikator narodowy i jest on dostępny na rynku dla obywateli - stwierdził.

Zobacz również:

Rosja grozi użyciem broni przeciw systemowi Starlink
Wojna w Ukrainie

Czołowy propagandysta chce uderzyć w satelitę Muska. W Rosji poruszenie

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Jak informują rosyjskie media, Max to stworzony w Rosji komunikator pozwalający użytkownikom na wymianę wiadomości, wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości głosowych i przesyłanie plików w rozmiarze do czterech gigabajtów.

    WhatsApp zablokowany w Rosji. Firma zabrała głos

    Decyzję rosyjskich władz krytycznie skomentował WhatsApp. "Dzisiaj rosyjski rząd podjął próbę pełnej blokady WhatsApp, chcąc zmusić ludzi do przejścia na państwową aplikację szpiegującą" - stwierdziła firma.

    "Próba odcięcia ponad 100 mln użytkowników od prywatnej i bezpiecznej komunikacji to krok w tył, który może jedynie prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa obywateli Rosji" - dodano.

    "Nadal robimy wszystko co w naszej mocy, by użytkownicy pozostali podłączeni" - zapewnił WhatsApp.

    Zobacz również:

    Popularna aplikacja mobilna zablokowana w Rosji (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Rosja zablokowała popularną aplikację. "Służy do działań terrorystycznych"

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    "Wydarzenia": Brytyjski sąd wydał wyrok w sprawie morderstwa. Przełom nastąpił dzięki "Interwencji"Polsat News

    Najnowsze