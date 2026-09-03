W skrócie Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow zapowiedział zamknięcie biur Instytutu Goethego w Rosji po decyzji Niemiec.

Wcześniej rosyjski ambasador w Berlinie wyraził zaniepokojenie po oskarżeniach niemieckiego rządu dotyczących incydentu z dronem na lotnisku w Lipsku.

W środę, w wyniku sierpniowego zdarzenia z dronem, Niemcy podjęły decyzję o zamknięciu rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn i Rosyjskiego Domu w Berlinie.

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- Oczywiście, (biura Instytutu Goethego - red.) zostaną zamknięte po zablokowaniu naszego centrum kultury - przekazał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Instytut Goethego to niemiecka organizacja zajmująca się promowaniem kultury i języka Niemiec za granicą.

Jak stwierdził Ławrow, Niemcy "świadomie decydują się na krok, który - i nie mogli tego nie rozumieć - jednoznacznie oznacza zakończenie ich obecności kulturalnej w Federacji Rosyjskiej, która utrzymywała się mimo wszystkich tych ukraińskich zawirowań w relacjach Rosji z Zachodem".

Rosja zamknie biura Instytutu Goethego. Pokłosie decyzji Niemiec

Zapowiedź działań odwetowych Rosji pojawiła się po tym, jak w środę rosyjskie MSZ wezwało na rozmowy niemieckiego ambasadora w Moskwie. Dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt ogłosił, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku.

Kreml zaprzecza oskarżeniom. Ambasada rosyjska w Berlinie nazwała incydent "pochopnie sfabrykowaną prowokacją". W oświadczeniu wyrażono dodatkowo zaniepokojenie "nową falą antyrosyjskiej histerii".

Przywódca Rosji Władimir Putin nazwał podjęte przez rząd w Berlinie kroki odwetowe "poważnym błędem". Sam także podkreślił, że dowody na zaangażowanie jego kraju w niebezpieczne działania na lotnisku sfałszowano.

Dron na lotnisku w Lipsku. Niemcy oskarżyły Rosję

W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu niemieckiego lotniska w Lipsku rozbił się nieznany obiekt. Wcześniej port wstrzymał działalność z powodu wykrycia drona z materiałami wybuchowymi przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow.

Według śledczych dron celowo uderzył w skrzydło Antonowa, jednak nie doszło do eksplozji.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec ogłosił we wtorek, że w odpowiedzi na ten akt rząd zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn i położony w centrum Berlina Rosyjski Dom, oficjalnie - ośrodek promujący rosyjską kulturę.

Źródła: RBC, Interfax - Rosja



