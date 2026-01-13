Pierwsze doniesienia o poważnych problemach zdrowotnych Ramzana Kadyrowa podała redakcja "Nowej Gaziety". Dziennikarze ustalili wówczas, że 49-letni przywódca Czeczenii trafił do szpitala podczas ostatniego pobytu w Moskwie, gdzie miał uczestniczyć w posiedzeniu Rady Państwa Federacji Rosyjskiej.

W mediach relacjonujących wydarzenie nie wspomniano jednak o obecności czeczeńskiego satrapy. Nie widać go było także na oficjalnych zdjęciach.

Biuro prasowe podległe Kadyrowowi zdementowało informacje o hospitalizacji.

Polityczne zamieszanie w Czeczenii. Szykuje się sukcesja?

O chorobie Ramzana Kadyrowa informowali także przedstawiciele ukraińskiego wywiadu. Zdaniem funkcjonariuszy czeczeński przywódca cierpi na ostrą martwicę trzustki, a także ma problemy z nerkami.

Problemy zdrowotne satrapy mają być potwierdzane przez ostatnie ruchy polityczne na najwyższych szczeblach władzy. 18-letni syn Adam otrzymał ostatnio kilka wysokich stanowisk, w tym sekretarza Rady Bezpieczeństwa Czeczenii.

Kolejny potomek, Achmat, pełni funkcje w Ministerstwie Sportu i Młodzieży, a także został niedawno powołany na wicepremiera republiki.

Kreml przeciw synom Kadyrowa? Mają swoje propozycje

Analitycy zwracają jednak uwagę na dwóch innych polityków, którzy mogliby pokrzyżować plany rodziny Kadyrowów. Mowa o Aptim Alaudinowowie i Adamie Delimchanowskim.

Według ekspertów Kreml chce mieć pewność, że na najwyższych stanowiskach władz w Groznym zasiadać będą osoby w pełni podporządkowane Putinowi. W przypadku synów Kadyrowa nie ma takiej pewności.

Alaudinow to czeczeński dowódca wojskowy, dowódca specjalnego oddziału szybkiego reagowania "Achmat". W kwietniu 2024 roku został mianowany zastępcą szefa Głównego Zarządu Wojskowo-Politycznego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Delimchanow to zaś wiceprzewodniczący rządu Republiki Czeczeńskiej, członek partii Jedna Rosja. Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie jest zaangażowany w pomoc rosyjskiej armii, za co został odznaczony tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej.

W kolejnych miesiącach może zatem dojść do bardzo poważnych napięć wewnątrz Czeczenii. Potencjalnie może to nawet, zdaniem analityków, doprowadzić do próby wcześniejszego obalenia Ramzana Kadyrowa pod pretekstem braku możliwości sprawowania władzy.

Kwestia sukcesji w Czeczenii jest kluczowa zarówno dla rodziny Kadyrowów, jak i dla Kremla, który dąży do utrzymania kontroli nad tą strategicznie ważną republiką. Eksperci szacują, że około 100 członków rodziny Kadyrowa zajmuje różne stanowiska w administracji republiki, co czyni ich rodzinę jedną z najbardziej wpływowych wśród rosyjskich elit regionalnych.

Źródło: tsn.ua

