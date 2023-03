Rząd flamandzki nie może osiągnąć porozumienia

Pierwotnie flamandzkie władze miały plany wprowadzić nowe regulacje już we wrześniu 2022 roku, jednak rządzące partie konserwatywno-liberalne nie zdołały osiągnąć porozumienia. Mimo to nie zrezygnowały z dążeń do uchwalenia nowelizacji limitów azotowych - podkreśla dziennika "Nieuws Blad".

Premier Jan Jambon wznowił rozmowy pod koniec lutego i zapowiedział ich finalizację w piątek. Te jednak również zakończyły się fiaskiem, ponieważ przeciwna restrykcyjnym rozwiązaniom jest koalicyjna chadecja, zajmująca resort rolnictwa.

Na osiągnięcie porozumienia szef rządu dał czas swojemu gabinetowi do końca tygodnia.