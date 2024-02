Niecodzienne sceny w Watykanie. Na Anioł Pański zaproszono krowę

Zwierzę należy do producenta zboża Cristiana Belloniego, który jeździ z nim po całym kraju, by zwrócić uwagę na trudną sytuację rolników. Stanowi to pewną tradycję rodzinną, ponieważ matka krowy - Ercolina - była bohaterką protestów przeciwko wprowadzeniu przez UE kwot mlecznych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Jej wykorzystanie do promocji protestów krytykują grupy zajmujące się ochroną praw zwierząt, twierdząc, że podczas wizyty w miastach powodują u krowy stres i strach.