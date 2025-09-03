Rodzinny wypoczynek przerwany przez atak rekina. Trwa walka o życie chłopca

Ośmioletni chłopiec został w poniedziałek zaatakowany przez rekina na Florydzie w USA. Rodzina wraz z dzieckiem udała się wówczas na snorkeling (najprostsza forma nurkowania - przyp. red.) u wybrzeży Florida Keys. W chwili ataku rekina ośmiolatek znajdował się w wodzie z ojcem i siostrą.

USA. Rekin zaatakował ośmiolatka. Na miejsce wezwano śmigłowiec

Jak relacjonowali świadkowie, chłopiec nagle został ugryziony przez zwierzę w nogę, powyżej kolana. Dziecko w szybkim czasie zaczęło tracić krew. Na szczęście w pobliżu znajdowała się załoga łodzi nurkowej, która jako pierwsza udzieliła pomocy ośmiolatkowi.

W momencie kiedy chłopiec dotarł na brzeg, czekali na niego ratownicy medyczni. Stan dziecka został opisany jako krytyczny. Ośmiolatek był blady, a z jego rany wciąż lała się krew.

- Świadek zdarzenia, ojciec, powiedział, że doszło do znacznej utraty krwi - mówił jeden z ratowników.

W związku z dramatyczną sytuacją na miejsce wezwano śmigłowiec, który zabrał chłopca do Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center w Miami. Dziecko przeszło skomplikowaną operację. O zdarzeniu poinformowane zostały tamtejsze służby, takie jak Straż Przybrzeżna USA oraz Komisja ds. Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody Florydy.

CNN skontaktowało się z placówką w sprawie stanu ośmiolatka po operacji, jednak nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.

Budka w ''Graffiti'' o reparacjach od Niemiec: W sytuacji, w której jest Europa, nie sądzę, żeby ta agenda była przyspieszona Polsat News Polsat News